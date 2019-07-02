Слава Каминская развелась: почему рухнули отношения с мужем Эдгаром

1 июля один из судов Киева поставил точку в бракоразводном процессе солистки популярной украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской с хирургом Эдгаром.
Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса больше не вместе. OBOZREVATEL вспоминает, как развивались их отношения.
Начало истории
Певица и пластический хирург познакомились в канун 2014 года. Тогда Слава поехала в клинику будущего мужа за компанию с подругой, а Эдгар вынужденно вышел на работу в выходной. Любопытно, что инициатором отношений выступила именно пробивная Слава. Она попросила номер симпатичного парня, а тот сначала даже не хотел ей отвечать взаимностью.
Хочу.юа
Эдгар и Слава быстро поженились
Однако со временем девушка ему понравилась и начались свидания.
Быстрое развитие
Отношения развивались очень быстро. Уже через три месяца пара отправилась в путешествие по Италии, где Эдгар сделал Славе предложение. Это случилось 8 марта 2014 года, а 16 июля состоялась свадьба.
В декабре того же года у Эдгара и Славы появился первенец - сын Леонард. А еще через год - дочь Лаура, но в это же время между ними участились конфликты.
Пара с сыном
Family look
После рождения дочери
Инстаграм Каминской
Скандалы и первые намеки на развод
В паре было далеко не все гладко. Как объясняла сама певица, виной тому большая разница в характерах и мировозрении.
"У нас разные характеры, Эдгар спокойный, я более вспыльчива. То, что для меня норма, для него не норма. То, что для меня ненормально абсолютно, он воспринимает это нормально. В каждой семье, мне кажется, в которой есть нолик, еще плюс в жизни, у всех были какие-то такие ситуации", — объясняла певица.
В 2017 году пара впервые подала документы на развод, но тогда конфликт получилось утрясти. Как оказалось, не надолго.
Расставание
В начале июня 2019 года пара снова подала на развод. На этот раз дело все же дошло до конца. Впрочем, ни Эдгар, ни Слава не стали выносить сор из избы, расставшись цивилизованно.
"Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные", – пояснил Каминский в сети.
Прочёл много гневных комментариев под предыдущим постом. Отвечаю 👇 ⠀ Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. ⠀ Я благодарен ей за всё. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то всё делается от души, от чистого сердца и ты не ждёшь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. ⠀ Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные. ⠀ Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю — даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод. ⠀ Второй шанс — это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года — 2 года анализов, сравнений, выводов. ⠀ Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. ⠀ Два года мы находились в невесомости. Тема открытия клиники в нашей семье никогда не была главной или даже обсуждаемой (поэтому, текст предыдущего поста именно такой, каким вы его прочитали). ⠀ Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов. ⠀ Я прошу не спекулировать на теме нашей семьи. Вам будет сложно понять произошедшее. Вы 100% не знаете нас. Мне и самому до сих пор не верится. ⠀ Во что я верю? В счастье своих детей и их светлое будущее. ⠀ Уважение для меня — на первом месте. Уважайте и вы семьи других людей. Перед тем как давать комментарии, подойдите к своему любимому человеку, обнимите его и скажите, как сильно любите. А если его рядом нет, не давайте советы, как жить в отношениях.
"На этом месте могла бы быть черно-белое фотография, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", – ответила своим постом Каминская.
Поклонники до последнего надеялись, что пара все же помириться, но этого не случилось.
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