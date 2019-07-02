Слава Каминская развелась: почему рухнули отношения с мужем Эдгаром

1 июля один из судов Киева поставил точку в бракоразводном процессе солистки популярной украинской группы "НеАнгелы" Славы Каминской с хирургом Эдгаром.

Одна из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса больше не вместе. OBOZREVATEL вспоминает, как развивались их отношения.

Начало истории

Певица и пластический хирург познакомились в канун 2014 года. Тогда Слава поехала в клинику будущего мужа за компанию с подругой, а Эдгар вынужденно вышел на работу в выходной. Любопытно, что инициатором отношений выступила именно пробивная Слава. Она попросила номер симпатичного парня, а тот сначала даже не хотел ей отвечать взаимностью.

Хочу.юа Эдгар и Слава быстро поженились

Однако со временем девушка ему понравилась и начались свидания.

Быстрое развитие

Отношения развивались очень быстро. Уже через три месяца пара отправилась в путешествие по Италии, где Эдгар сделал Славе предложение. Это случилось 8 марта 2014 года, а 16 июля состоялась свадьба.

В декабре того же года у Эдгара и Славы появился первенец - сын Леонард. А еще через год - дочь Лаура, но в это же время между ними участились конфликты.

Пара с сыном Family look

После рождения дочери Инстаграм Каминской

Скандалы и первые намеки на развод

В паре было далеко не все гладко. Как объясняла сама певица, виной тому большая разница в характерах и мировозрении.

"У нас разные характеры, Эдгар спокойный, я более вспыльчива. То, что для меня норма, для него не норма. То, что для меня ненормально абсолютно, он воспринимает это нормально. В каждой семье, мне кажется, в которой есть нолик, еще плюс в жизни, у всех были какие-то такие ситуации", — объясняла певица.

В 2017 году пара впервые подала документы на развод, но тогда конфликт получилось утрясти. Как оказалось, не надолго.

Расставание

В начале июня 2019 года пара снова подала на развод. На этот раз дело все же дошло до конца. Впрочем, ни Эдгар, ни Слава не стали выносить сор из избы, расставшись цивилизованно.

"Я не забыл поблагодарить жену, я просто не могу быть благодарен ей за что-то в отдельности. Кто смотрел мои интервью, видео, выступления на конференциях или читал мои посты, знает, как я ценю Славу. Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Я не делаю ничего спонтанно. Все мои поступки взвешенные и обдуманные", – пояснил Каминский в сети.

"На этом месте могла бы быть черно-белое фотография, под ней грустная цитата, со стратегически завуалированным месседжем, направленным в целевую аудиторию. Но... Человек собаке друг, а зомби зомби зомби", – ответила своим постом Каминская.

Поклонники до последнего надеялись, что пара все же помириться, но этого не случилось.

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