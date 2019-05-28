"Сказал, что меня любит": Соколова сделала смелое интимное признание о Вакарчуке

Украинская ведущая и журналистка Янина Соколова призналась, что в подростковом возрасте была фанаткой украинского музыканта, лидера группы "Океан Ельзи" Святослава Вакарчука.

На своей странице в Facebook журналистка рассказала, что, когда ей было 14, она поджидала Вакарчука у запорожского спорткомплекса "Юность", чтобы взять автограф.

"День ч наступает. Я в лосинах и топе (а в 14 у меня был уже 3-й размер груди, поэтому шансы привлечь внимание различных тел, а редко душ я имела высокие) дежурю на лестнице.

Он входит, волосы назад (тогда были длинные зачем-то), на шее какая фенечка из дерева (я себе потом тоже такую купила из глины зачем-то) и поспешно поднимается по лестнице в гримерку", – написала Соколова.

Святослав Вакарчук и Янина Соколова Коллаж

"Я за ним. С перепугу кричу "Вячеслав", затем пришла в себя и настигаю жертву, вкладывая ему в руки маркер и бумагу", – продолжила она.

Журналистка подчеркнула, что на протяжении трех лет хранила полученный автограф в рамке за стеклом и показывала его всем своим гостям.

"Позавчера он набрал меня и дрожащим голосом сказал, что поражен моей смелостью и все такое, что меня любит (здесь был микроинфаркт), обнимает и... что-что детки? Правильно: что "все буде добре для кожного з нас", – рассказала Соколова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая Янина Соколова призналась, что поборола рак. Всего 7 месяцев назад стало известно о диагнозе.

Она также рассказала о жутких стереотипах об этой болезни в украинском обществе, с которыми лично была вынуждена столкнуться.

Изначально журналистке поставили неверный диагноз из-за неграмотно сделанного анализа в государственной клинике.

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