''Схватил за волосы'': Малахова обвинили в избиении

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Нонна Щукина обвинила известного российского телеведущего Андрея Малахова в избиении.

Девушка опубликовала в сети короткое видеообращение в котором заявила, что инцидент случился за кулисами телепрограммы Малахова. Теперь Щукина намерена обратиться в полицию и добиваться справедливости.

Нонна Щукина Фото: facebook.com

"Это не розыгрыш и не первоапрельская шутка, - рассказала на видео Щукина. - На днях со мной произошла крайне неприятная ситуация. После съемки программы Андрей Малахов вместе со своими сотрудниками потребовал, чтобы мы прошли за кулисы, аргументируя это тем, что я хочу сорвать дальнейший съемочный процесс".

По словам Щукиной, в ответ на ее отказ Малахов набросился "схватил ее за волосы и стал бить по лицу".

"Я не имею никакого права оставить эту ситуацию, так как я, как и многие, приехала в Москву строить свою карьеру. И на моем месте мог оказаться каждый. Я считаю, что насилие не может быть оправдано ничем", - добавила она.

Девушка также указала, что у нее есть медицинское заключение, которое подтверждает ее слова. С ним она намерена обратиться в полицию.

Что же касается самого Малахова, телеведущий пока эту ситуацию не прокомментировал.

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