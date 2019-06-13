ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
СпортLady

/Сплетни

Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото

2.7тЧитать материал на украинском

В сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

Артист, которому ранее приписывали роман с украинкой Ани Лорак якобы женился на модели из Израиля. Ее имя пока не раскрывается. Их совместное фото было опубликовано в Instagram.

Пользователи сети озвучили разные версии происходящего. Так, по мнению некоторых из них, фотография является просто кадром из съемок нового клипа Лазарева. По мнению других артист таким способом якобы пытается скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Свадебный снимок Лазарева

Свадебный снимок Лазарева

Instagram @gavrilovnak1

Многие вообще не восприняли подобную информацию серьезно. Отметим, сам артист сложившуюся ситуацию пока не прокомментировал.

Новости
"Жестко..." Пьяный Лазарев показал, как отрывается после Евровидения
Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото
Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото
Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото
Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото
Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото
Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото
Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото

Напомним, недавно в СМИ также распространились слухи о рождении дочери Сергея Лазарева, которую он якобы скрывал более 8 месяцев. В настоящее время официально известно только об одном ребенке российского певца – Сергей в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазареву давно приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью Никиты.

Также в СМИ недавно рассказали о том, что у Лорак появился новый возлюбленный. Им якобы стал 26-летний украинец Егор Глеб, который в настоящее время живет в Москве и является саунд-продюсером в компании Black Star Inc.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Сергей Лазарев
Теги
сплетниНовости Россиишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel