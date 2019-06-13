Сергей Лазарев женился: в сети обнародовали сенсационные фото

В сети появился неоднозначный снимок со "свадьбы" российского певца Сергея Лазарева, где он запечатлен вместе с невестой у алтаря.

Артист, которому ранее приписывали роман с украинкой Ани Лорак якобы женился на модели из Израиля. Ее имя пока не раскрывается. Их совместное фото было опубликовано в Instagram.

Пользователи сети озвучили разные версии происходящего. Так, по мнению некоторых из них, фотография является просто кадром из съемок нового клипа Лазарева. По мнению других артист таким способом якобы пытается скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Свадебный снимок Лазарева Instagram @gavrilovnak1

Многие вообще не восприняли подобную информацию серьезно. Отметим, сам артист сложившуюся ситуацию пока не прокомментировал.

Напомним, недавно в СМИ также распространились слухи о рождении дочери Сергея Лазарева, которую он якобы скрывал более 8 месяцев. В настоящее время официально известно только об одном ребенке российского певца – Сергей в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лазареву давно приписывают роман с украинкой Ани Лорак, в сети неоднократно распространяли информацию, что певица является приемной матерью Никиты.

Также в СМИ недавно рассказали о том, что у Лорак появился новый возлюбленный. Им якобы стал 26-летний украинец Егор Глеб, который в настоящее время живет в Москве и является саунд-продюсером в компании Black Star Inc.

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