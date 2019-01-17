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''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

1.7тЧитать материал на украинском

Украинский рэпер, лидер группы MOZGI Потап (Алексей Потапенко) и поп-дива Настя Каменских отдыхают вместе за границей.

Пару ранее подловили на совместном отпуске из-за фотографий, которые были сделаны на одной и той же локации. Артисты, которым приписывают роман уже несколько лет, подтвердили слухи, разместив в Instagram совместную фотографию из США.

Вместе с Потапом и Настей на фото изображены их друзья Алексей Завгородний (вокалист группы "Время и Стекло") и его супруга Анна.

"Это было самое вкусное утро в Санта Монике", – написала Каменских.

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Поклонники Насти бурно отреагировали на публикацию, отметив, что ее отношения с Потапом – очевидны и скрывать уже их не имеет смысла. В комментариях фолловеры оставили массу пожеланий.

''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

''Семья'': Потап и Каменских подтвердили слухи о совместном отдыхе

Отметим: слухи о том, что между Потапом и Настей Каменских – роман, начали распространяться еще в 2017 году. Тогда именитый дуэт "Потап и Настя" был поставлен на паузу, а также Алексей Потапенко развелся с супругой Ириной Горовой. После этих событий Каменских периодически появлялась на публике с кольцом, которое напоминает обручальное, однако комментировать свои отношения отказывалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователи сети неоднократно "ловили" Потапа и Каменских на совместном отдыхе. Так, в сентябре 2018 года артисты одновременно публиковали фото из Майами, штат Флорида (США). Также в августе фанаты Насти Каменских и Потапа (Алексея Потапенко) подловили их на совместном отдыхе в Италии.

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
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