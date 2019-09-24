Секьюрити, больница под землей: выяснились подробности об охране Заворотнюк

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк оберегает от непрошенных гостей не обычная охрана, а структуры посерьезнее.

Об этом узнали журналисты газеты "Собеседник" после наблюдения за частной московской клиникой, в которой проходит лечение знаменитость.

"Сейчас у главного входа и на проходе к лифтам действительно дежурят секьюрити. Все серьезно – черный костюм, наушник в ухе, позывные из рации: "Третий, принял". Внаглую никто не пройдет. Есть и свои системы защиты. На подземный этаж, где находится Центр лучевой диагностики, просто так не спуститься – в лифте просто отсутствует нужная кнопка. При мне люди попадали туда только в сопровождении врача", – сказано в сообщении.

К охране Заворотнюк привлекли серьезные структуры twnews.co

Уточняется, что в клинике к охране относятся более чем серьезно. В частности, напротив входа периодически дежурит Mercedes с номерами спецсерии А…МР97 (выдаются высокопоставленным членам правительствам, силовым структурам. – Ред.) без мигалки, а также используются структуры МВД и Госдумы.

"Чуть поодаль замечаю и совсем серьезную машину. Тоже АМР, но уже с мигалкой и номером, который портал "Синих ведерок" связывает с Алексеем Громовым – первым замом руководителя администрации президента, бывшим пресс-секретарем Владимира Путина", – добавили журналисты.

Напомним, что Заворотнюк взяли под охрану из-за шумихи вокруг ее болезни приблизительно 18 сентября. На такие меры пошли после того, как в медучреждение попытались проникнуть люди с видеозаписывающей аппаратурой.

Анастасия Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Неделю спустя стало известно, что назойливые журналисты пошли на крайние меры, чтобы получить желанный эксклюзив. По словам одной из медсестер клиники, представители СМИ пытались подкупить персонал, предложив до миллиона рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!