"Секс предлагают за деньги": брошенная Лолита сделала интимное признание

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская пожаловалась, что после недавнего развода с супругом к ней начали активно приставать мужчины.

Об этом она рассказала журналисту "МК", который застал артистку на музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала". В материале отмечается, что за кулисами Лолита "не выглядела женщиной, убитой расставанием с любимым".

"У меня на ящике (электронной почты) произошло реальное обострение проститутов и альфонсов. Я такого в жизни не ожидала! В открытую люди пишут, присылают фотографии, разве что член не присылают. А я говорю: "Я детей не усыновляю", – сказала певица.

"Удивляются: "А почему? А вам что – не надо?" Мол, женщине и в 55, и в 60, и в 70 нужен секс, мы бы вам мол… Совсем оф*гели! Кого-то забанила, кого-то послала..." – добавила она.

Женщина также сообщила, что проституты с ней знакомятся, чтобы предоставить свои услуги, однако тарифов не называют.

"Просто предлагают секс, но понятно – не бесплатно ж", – сказала артистка.

Лолита Антикор

Напомним:

Лолита заявила, что развелась с пятым мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым, так как они стали "очень ровно относиться друг к другу".

Известный российский блогер Лена Миро назвала другую причину расставания певицы с мужем.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лолита назвала Крым частью Украины, осудив любую войну. Она отметила, что не участвует в политических играх и по натуре является пацифистом. После этого признания певица стала жертвой жесткого обмана.

В июле 2019 года стало известно, что Милявская даст концерт в оккупированном Донецке.

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