Секс на завтрак: спевший в Киеве Иглесиас рассказал о своих пристрастиях

Испанский поп-певец Энрике Иглесиас в очередной раз на публике не упустил возможность похвастаться яркой сексуальной жизнью со своей гражданской супругой, российской теннисисткой Анной Курниковой.

Как пишет Daily Mail, во время появления на утреннем ТВ-шоу, исполнитель рассказал, что после рождения двойняшек в их семье со спортсменкой секса стало еще больше. И это именно то, что Иглесиас предпочитает "на завтрак".

Фото: antennethueringen.de

"Секс лучше, чем когда-либо, и это то, что я делаю на завтрак", - заявил он.

На вопрос телеведущей об отцовстве Иглесиас признался, что находит процесс воспитание детей невероятно увлекательным.

"Как по мне, это невероятно - быть папой. Это одно из лучших чувств в мире. Меня это изменило. Я вожу машину медленнее. Я по несколько раз думаю о глупых вещах, которые собираюсь сделать, прежде чем их сделаю, я стал более ответственным", - заметил он.

Не упустила журналистка возможности поинтересоваться и тем, как гражданская супруга певца реагирует на его поцелуи с поклонницами на сцене, как это было и во время выступления Иглесиаса в Киеве. Как признался артист, Курникова ревнует, но понимает возлюбленного.

"Она очень крутая, она крутая, она великолепная. Она понимает, что я люблю то, что делаю. Она обеими руками за", - заверил артист.

Читайте также на OBOZREVATEL, как Энрике Иглесиас ''взорвал'' киевскую публику, а столичный концерт певца побил рекорд.