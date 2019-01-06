''Секс на пляже'': Виторган ответил на слухи о разводе с Собчак

Российский актер Максим Виторган опубликовал в сети фото, на котором он целует свою жену и телеведущую Ксению Собчак на пляже.

Снимок появился в Instagram Виторгана. Таким образом актер ответил на слухи о разладе в семье.

"Секс на пляже", "Классная фотка! Смотрю и смотрю, прям релакс какой-то!", "Ура! Счастья, любви и взаимопонимания на долгие-долгие годы!", — написали в комментариях к посту.

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