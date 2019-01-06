''Секс на пляже'': Виторган ответил на слухи о разводе с Собчак

Российский актер Максим Виторган опубликовал в сети фото, на котором он целует свою жену и телеведущую Ксению Собчак на пляже.
Снимок появился в Instagram Виторгана. Таким образом актер ответил на слухи о разладе в семье.
"Секс на пляже", "Классная фотка! Смотрю и смотрю, прям релакс какой-то!", "Ура! Счастья, любви и взаимопонимания на долгие-долгие годы!", — написали в комментариях к посту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Собчак и ее муж, актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у них родился сын.
В декабре 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым
Собчак сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.
1 января Виторган, обнародовал совместное фото пары на своей странице в сети, но после этого Собчак опубликовала большой пост, в котором назвала 2018-й год переломным для себя.
До этого Виторган впервые вышел на публику без кольца на пальце.