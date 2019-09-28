"Сейчас можно только молиться": Волочкова "похоронила" Заворотнюк

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова "похоронила" актрису Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали опухоль головного мозга.

На своей странице в Instagram разместила пост, в котором призвала молиться о душе смертельнобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня".

"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении! Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться... Без слов...", – написала в сети Волочкова, несмотря на то, что о душе человека принято молиться только после его смерти.

Анастасия Волочкова instagram.com/volochkova_art

Данные слова Волочкова сопроводила видео программы, где, как она говорит, Заворотнюк была ведущей.

И здесь скандальная балерина не упустила возможности похвастаться своими талантами, которые недооценивают ее подписчики.

"Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю! И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки..." – заявила звезда.

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