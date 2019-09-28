"Сейчас можно только молиться": Волочкова "похоронила" Заворотнюк

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова "похоронила" актрису Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали опухоль головного мозга.
На своей странице в Instagram разместила пост, в котором призвала молиться о душе смертельнобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня".
"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении! Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться... Без слов...", – написала в сети Волочкова, несмотря на то, что о душе человека принято молиться только после его смерти.
Анастасия Волочкова
instagram.com/volochkova_art
Данные слова Волочкова сопроводила видео программы, где, как она говорит, Заворотнюк была ведущей.
И здесь скандальная балерина не упустила возможности похвастаться своими талантами, которые недооценивают ее подписчики.
"Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю! И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки..." – заявила звезда.
Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении🙏 Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...😔 Подробно в моем сториз... Я выключила комменты. 👍 Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю😉🔥❤️ И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки...🌺 #анастасияволочкова
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
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