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28 сентября • обновлено в 11:14
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"Сейчас можно только молиться": Волочкова "похоронила" Заворотнюк

1.8т Читать материал на украинском

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова "похоронила" актрису Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали опухоль головного мозга.

На своей странице в Instagram разместила пост, в котором призвала молиться о душе смертельнобольной звезды сериала "Моя прекрасная няня".

"Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении! Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться... Без слов...", – написала в сети Волочкова, несмотря на то, что о душе человека принято молиться только после его смерти.

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова

instagram.com/volochkova_art

Данные слова Волочкова сопроводила видео программы, где, как она говорит, Заворотнюк была ведущей.

И здесь скандальная балерина не упустила возможности похвастаться своими талантами, которые недооценивают ее подписчики.

"Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю! И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки..." – заявила звезда.

Я нашла это видео, где Настя Заворотнюк была ведущей... Сейчас можно только молиться о ней и надеяться о выздоровлении🙏 Почему-то именно этим видео захотелось с вами поделиться.. Без слов...😔 Подробно в моем сториз... Я выключила комменты. 👍 Мои золотые, а вы сами хоть что-нибудь сделайте в жизни, прежде, чем меня осуждать. Встаньте на Пуанты, потанцуйте в них на мировых сценах, на коньках покатайтесь не на дворовом катке, а на Первом канале на всю страну представляя свои формы и хореографические композиции, сыграйте драматические спектакли, снимитесь в кино, запишите песни Авторские, найдите любимую женщину или мужчину, и я на вас посмотрю, пока сама любима и люблю😉🔥❤️ И пока многие не могут пережить моего успеха и того факта, что мужчины достойные стоят передо мной на коленях, одаривая цветами и целуя мои руки...🌺 #анастасияволочкова

Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

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Персоны
Анастасия Заворотнюк Анастасия Волочкова
Место
Россия
Тег
Instagram
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