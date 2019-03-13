"Счастливы вместе": Лободу заподозрили в романе с новым мужчиной. Опубликованы фото

Знаменитая певица Светлана Лобода заинтриговала фанатов снимком с новым мужчиной в машине. На фото Лободы была видна только рука спутника, однако как выяснилось, рядом с артисткой – известный грузинский стилист и модельер Анзор Тетрадзе, известный как Бичолла.

Снимок с Анзором Светлана опубликовала в своем Instagram-аккаунте. В свою очередь, мужчина на личной странице также запостил несколько любопытных снимков с Лободой, и под одним из них высказался, что они "счастливы вместе".

"Вези меня, водитель немой. Кто со мной?" – загадочно написала певица.

Бичолла же написал под совместными снимками: "В Нью-Йорке с моей суперзвездой. Счастливы вместе. Утро с моей лучшей LO". К слову, после времени, проведенного в Нью-Йорке, артистка и стилист отправились в Майами, откуда также делились интригующими фото.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода в своем новом клипе поцеловалась с неизвестным мужчиной. Поклонники подумали, что это и есть таинственный возлюбленный и отец ее ребенка. Ранее же звезду подозревали в романах с немецким рокером Тиллем Линдеманном, а также украинским певцом Максом Барских.

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