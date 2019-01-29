С обручальным кольцом на пальце: Тимати и Решетову заподозрили в тайной свадьбе

Российского рэпера Тимати заподозрили в тайной свадьбе. Так, поводом для слухов послужила фотография, которую невеста исполнителя, модель Анастасия Решетова, опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фото артист и его невеста изображены в нарядных образах. Анастасия надела белое платье, напоминающее свадебное, а на безымянном пальце заметно кольцо.

Поклонники пары принялись поздравлять звезд с бракосочетанием, несмотря на то, что официальных подтверждений пока нет. В комментариях к посту многие оставили пожелания счастья "новоиспеченной семье".

"Похоже на долгожданную свадьбу! Поздравляем с бракосочетанием, счастья вам", – написали фолловеры.

Отметим, что об отношениях 35-летнего Тимати и 23-летней Анастасии Решетовой стало известно в 2015 году. Пара не очень охотно комментировала их личную жизнь, предпочитая интриговать своих фанатов загадочными постами в Instagram и регулярно подогревать слухи о грядущей свадьбе. Кроме того, в новогоднюю ночь влюбленные сообщили, что 2019 год изменит их жизни навсегда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Анастасию Решетову обвинили в измене Тимати. Девушку поймали папарацци в Ницце вместе с 19-летним сыном известного олигарха Сергеем Саркисовым-младшим.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.