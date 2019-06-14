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С другим мужчиной: Лазарев после "свадьбы" внезапно покинул Россию

3.7тЧитать материал на украинском

Российский певец Сергей Лазарев после слухов о свадьбе с израильской моделью внезапно улетел из России.

Так, Telegram-канал Super сообщил, что Лазарев улетел в США, Примечательно, что вместе с ним был российский певец и звезда проекта "Голос" Алекс Малиновский. Мужчины попали в объективы камер в аэропорту Москвы "Шереметьево" (видео смотрите в конце материала).

На кадрах Сергей Лазарев и Алекс Малиновский регистрировались на рейс в США . Позже вместе они прошли в зону досмотра вместе с багажом – судя по размеру чемоданов, артисты уехали надолго.

Лазарев и Малиновский улетели в США

Лазарев и Малиновский улетели в США

Скриншот из видео (Super)

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Напомним, ранее в сети появилась фотография, на которой Лазарев в свадебном смокинге запечатлен вместе с невестой у алтаря. Многие фанаты предположили, что артист, на самом деле, не женился, а просто таким образом пытается скрыть свою нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Лазарев и Малиновский улетели в США

Лазарев и Малиновский улетели в США

Скриншот из видео (Super)

Позже певец прокомментировал слухи о свадьбе, рассказав, что это были всего лишь съемки рекламного ролика.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в СМИ также распространились слухи о рождении дочери Сергея Лазарева, которую он якобы скрывал более 8 месяцев.

В настоящее время официально известно только об одном ребенке российского певца – Сергей в одиночку воспитывает сына Никиту. Артист никогда не был в браке, о том, кто родил ему мальчика, он также не рассказывает. Сейчас Никите 4,5 года.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Сергей Лазарев
Теги
шоу-бизнесНовости России
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какой ужас а как же скрепы и руцкий мир?????предатель!!!!!
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