Ротару заподозрили в романе с молодым мужчиной: как выглядит

Популярной украинской певице Софии Ротару приписали роман с молодым певцом, экс-солистом группы "Турбомода" Сашей Поповым.
По данным газеты "Собеседник", он уже давно восхищался артисткой, несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, а недавно их и вовсе заметили вместе на концерте.
"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта", – говорил ранее артист.
Ротару приписали роман
instagram/sofiarotaru.official
В свое время Попову приписывали близкие отношения с Татьяной Булановой, которая якобы ушла от мужа, футболиста Владислава Радимова именно из-за него.
"Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ", – сказали собеседники издания.
Попова заметили за кулисами белорусского концертного зала, куда посторонних по указанию певицы не пускали. А после этого он разместил в соцсети совместные фотографии.
Саша Попов и София Ротару
instagram /sashapopov911
"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", – подписал он под фото с Ротару, на котором она лучезарно улыбается. Как бы там ни было, ни певица, ни Попов не ответили на прямые вопросы журналистов о романе.
Попов и Ротару в Беларуси
instagram /sashapopov911
Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления Ротару на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" произошел курьезный случай. К ней на сцену вышел воздыхатель, который полез целоваться, однако певица грубо его оттолкнула.
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