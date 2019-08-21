Ротару заподозрили в романе с молодым мужчиной: как выглядит

Популярной украинской певице Софии Ротару приписали роман с молодым певцом, экс-солистом группы "Турбомода" Сашей Поповым.

По данным газеты "Собеседник", он уже давно восхищался артисткой, несмотря на 33-летнюю разницу в возрасте, а недавно их и вовсе заметили вместе на концерте.

"София Ротару никого не может оставить равнодушным, потому что она – настоящий вулкан. А я люблю женщин постарше, с голливудской улыбкой и сумасшедшей энергетикой. София Михайловна как раз такая. Она – настоящая мечта", – говорил ранее артист.

Ротару приписали роман instagram/sofiarotaru.official

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В свое время Попову приписывали близкие отношения с Татьяной Булановой, которая якобы ушла от мужа, футболиста Владислава Радимова именно из-за него.

"Саша в последнее время часто ездит в Киев. Ему повезло – у него белорусский паспорт, поэтому въезжать на территорию Украины он может беспрепятственно. Там он днюет и ночует. А когда у него спрашивают, что делает в Киеве, лишь улыбается в ответ", – сказали собеседники издания.

Попова заметили за кулисами белорусского концертного зала, куда посторонних по указанию певицы не пускали. А после этого он разместил в соцсети совместные фотографии.

Саша Попов и София Ротару instagram /sashapopov911

"Я смотрел и утопал в этих глазах, не слыша ничего вокруг", – подписал он под фото с Ротару, на котором она лучезарно улыбается. Как бы там ни было, ни певица, ни Попов не ответили на прямые вопросы журналистов о романе.

Попов и Ротару в Беларуси instagram /sashapopov911

Как сообщал OBOZREVATEL, во время выступления Ротару на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" произошел курьезный случай. К ней на сцену вышел воздыхатель, который полез целоваться, однако певица грубо его оттолкнула.

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