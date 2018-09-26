РосСМИ пустили слух о тайной свадьбе вдовы Вороненкова

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Сергея Вороненкова - Мария Максакова - тайно вышла замуж.

Такую информацию распространили российские средства массовой информации.

Свадьба якобы состоялась еще 12 июля 2018 года. Ее новым мужем называют некого Далхата Халаева.

Кроме того, по информации российских СМИ, Максакова якобы переписала на избранника квартиру на Краснопресненской набережной.в Москве. А новоиспеченный супруг выставил недвижимость на продажу, в ответ на что Максакова якобы подала в суд на своего мужа и покупателя квартиры.

Как пишет российское издание "СтарХит", представители Максаковой воздержались от комментариев по поводу свадьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мария Максакова, которая в 2017 году переехала в Киев вместе с супругом Денисом Вороненковым, уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Александром Сусленским.