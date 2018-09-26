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РосСМИ пустили слух о тайной свадьбе вдовы Вороненкова

1.6тЧитать материал на украинском

Вдова убитого в Киеве бывшего депутата Госдумы РФ Сергея Вороненкова - Мария Максакова - тайно вышла замуж.

Такую информацию распространили российские средства массовой информации.

Свадьба якобы состоялась еще 12 июля 2018 года. Ее новым мужем называют некого Далхата Халаева.

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Кроме того, по информации российских СМИ, Максакова якобы переписала на избранника квартиру на Краснопресненской набережной.в Москве. А новоиспеченный супруг выставил недвижимость на продажу, в ответ на что Максакова якобы подала в суд на своего мужа и покупателя квартиры.

РосСМИ пустили слух о тайной свадьбе вдовы Вороненкова

Как пишет российское издание "СтарХит", представители Максаковой воздержались от комментариев по поводу свадьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Мария Максакова, которая в 2017 году переехала в Киев вместе с супругом Денисом Вороненковым, уже давно состоит в отношениях с бизнесменом Александром Сусленским.

Персоны
Мария МаксаковаДенис Вороненков
Место
Украина
Объект
свадьба
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