''Зачем?'' Российская знаменитость выложила горячее селфи с мужем из спальни

Российская поп-исполнительница Наталья Ионова-Чистякова, более известная под сценическим именем Глюкоза, похвасталась очередным пикантным селфи.

На этот раз на личной странице в Instagram знаменитость выложила фото в одном лишь белье, которое, очевидно, было сделано в спальне, также в кадр попал и муж артистки.

Судя по всему, супруги сейчас проводят отпуск в Италии, о чем говорит геолокация под фотографией Глюкозы. На снимке можно рассмотреть спальню пары, мужа знаменитости, который отвлекся на телефонный разговор, и саму певицу в белья у зеркала.

"Готова к ужину", - оставила неоднозначный комментарий под снимком Глюкоза.

Менее чем за сутки фото собрало более 60 тыс. лайков от поклонников знаменитости, при этом вызвало неоднозначную реакцию подписчиков Глюкозы, некоторые посчитали пост артистки "перебором".

"Зачем? Зачем выкладывать такие личные фотографии?", "Как по мне, то перебор", "Лучше снимайтесь в купальниках на пляже, а личную жизнь берегите", - посоветовали певице.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ани Лорак жестко раскритиковали за откровенное фото в соцсети.