Роман Ротару с криминальным авторитетом СССР: в сети раскрыли подробности

Дарья Дурова Сплетни 21:34, 7.06.2020

У украинской певицы Софии Ротару якобы был поклонник в криминальных кругах – Алимжан Тохтахунов, более известный под прозвищем "Тайванчик" или "Алик".

Как пишет kyiv.hyser.com.ua, криминальный авторитет положил глаз на певицу еще в 1972 году, когда посетил в Ташкенте ее концерт.

Чтобы покорить женщину, он даже снял ее коллективу дорогой банкетный зал гостиницы "Ташкент" и обеспечивал артистке серьезную охрану.

София Ротару и "Тайванчик" (Алимжан Тохтахунов)
Коллаж

Как пишут журналисты, мафиози частенько заглядывал в гримерку Ротару с букетом красных роз. Советский бизнесмен пытался любыми способами завоевать сердце Софии Ротару, но она была непреклонна.

Алимжан Тохтахунов и София Ротару на концерте в Кремле
Fotobank.ru

Одно время "Тайванчик" якобы помогал Ротару, как деньгами, так и в организации концертов.

В интервью программе программе "Основано на реальных событиях" российский музыкант Александер Левшин, знавший Ротару и Тохтахунова, заявлял, что "Тайванчик" души не чаял в артистке, но та не отвечала ему такой взаимностью.

У исполнительницы была лишь одна настоящая любовь – супруг Анатолий Евдокименко.

Ротару и Евдокименко
Архивное фото

"Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами", – заявил Левшин о криминальном авторитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 мая внучке Софии Ротару, модели и начинающей певице Соне Евдокименко исполнилось 19 лет.

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