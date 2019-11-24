"Реклама товара губами": в сети потроллили Лорак на российской премии

Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, как скандальная украинская певица Ани Лорак отметилась на церемонии награждения музыкальной премии "Золотой граммофон" в РФ 23 ноября.

Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале. Голобуцкий намекнул, что 41-летняя звезда "торгует телом" в России.

"Лорак вчера на вручении их "Золотого граммофона". Реклама товара лицом, губами... Ну и остальным обязательных опций такого товара. А что ей остается? Надо искать источник денег", – потроллил Лорак политтехнолог.

Ани Лорак в РФ instagram.com/anilorak

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Пост Алексея Голобуцкого t.me/allgolobutsky

Ани Лорак instagram.com/anilorak

Отметим, что Ани Лорак получила две статуэтки "Золтой граммофон" за свои песни "Сон" и "Сумасшедшая".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети. Всплыли откровенные фото.

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