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24 ноября • обновлено в 22:05
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"Реклама товара губами": в сети потроллили Лорак на российской премии

2.4т
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Украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, как скандальная украинская певица Ани Лорак отметилась на церемонии награждения музыкальной премии "Золотой граммофон" в РФ 23 ноября.

Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале. Голобуцкий намекнул, что 41-летняя звезда "торгует телом" в России.

"Лорак вчера на вручении их "Золотого граммофона". Реклама товара лицом, губами... Ну и остальным обязательных опций такого товара. А что ей остается? Надо искать источник денег", – потроллил Лорак политтехнолог.

Ани Лорак в РФ

Ани Лорак в РФ

instagram.com/anilorak

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Пост Алексея Голобуцкого

Пост Алексея Голобуцкого

t.me/allgolobutsky

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram.com/anilorak

Отметим, что Ани Лорак получила две статуэтки "Золтой граммофон" за свои песни "Сон" и "Сумасшедшая".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак в экстравагантном мини вызвала "пожар" в сети. Всплыли откровенные фото.

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Персоны
Алексей Голобуцкий Ани Лорак
Место
Россия Москва
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Иванов Сергей
Иванов Сергей
Свинья завидует! Лорак лучшая !!! Кастрюли целуйте Бендеру в клитор .
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