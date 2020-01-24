"Ребенок!" Жест Каменских и Потапа на "Голосе" взбудоражил зрителей

Украинские популярные исполнители Потап и Настя Каменских после своей громкой свадьбы спровоцировали разговоры о ребенке на вокальном шоу "Голос".

Зрители заметили их взгляды после выступления ведущего из Одессы Даниэля Салема.

Отмечается, что мужчине 35 лет, он начинающий танцор, ресторатор и ведущий, пришел на слепые прослушивания 10-го сезона шоу "Голос країни" с произведением "07" Владимира Высоцкого.

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По его словам, он пришел на проект ради своей дочки по имени Санта Луна, которое он расшифровывает как "первый свет" и "самое священное", а саму девочку называет "моя кровь", не скрывает своей сильной любви к ней.

"Не верится, буквально вчера этого не было. Я хочу показать своей дочке, что нет ничего невозможного. Можно сделать все, что ты хочешь, стать кем угодно", - сказал Даниэль.

Интересно, что во время этих его слов Потап и Настя переглянулись с неоднозначными улыбками:

Потап и Настя Каменских

Смотрите этот момент на 4:53 видео:

В комментариях зрители предположили, что Алексей Потапенко и Настя Каменских уже вовсю думают о пополнении в семействе:

Напомним, что ранее муж Аллы Пугачевой Максим Галкин флиртовал на людях с другой женщиной.

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