Развод Ани Лорак: подруга мужа звезды раскрыла подробности

Муж певицы Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу находится в депрессии. К такому выводу пришли его подписчики в соцсети, оценив ряд характерных постов после слухов о бракоразводном процессе с артисткой. Информация о расставании так и остается неподтвержденной, однако любовь между певицей и супругом до сих пор существует.

Таким мнением в разговоре с порталом "Собеседник" поделилась киевская подруга Мурата Налчаджиоглу Каролина Коледа, указавшая на настоящие чувства между супругами.

Фото: mk.ru

"Раннее у нас была общая компания, мы часто отдыхали вместе. Он (супруг Ани Лорак. - Ред.) всегда старался поддерживать своих друзей в трудных ситуациях, и я не замечала за ним какой-то негатив. Десять лет назад он приехал в Украину из Турции, для него все тут было ново. Он не знал русского языка, обучался ресторанному бизнесу. Его во всем поддерживала Ани Лорак. И эта поддержка была скорее моральная, нежели финансовая", - объяснила девушка сплетни о том, что Налчаджиоглу якобы построил свой бизнес в Киеве за счет знаменитой супруги.

"Да, его всегда окружали слухи и сплетни по поводу других женщин, но он это никогда не комментировал. Я думаю, именно эти пересуды и мешают его семейной жизни. Мне кажется, что любовь между Ани Лорак и Муратом есть и до сих пор. Настоящие чувства ведь не могут умереть за день, за два, за месяц", - добавила она о "разводе".

При этом киевлянка отметила, что в последний раз видела супругов вместе в марте 2018 года.

"Это было в Москве на афтерпати Ани Лорак, посвященном премьере ее нового шоу "Дива". Тогда у них было все прекрасно", - вспомнила она.

Что же касается скандального видео, на котором супруга Лорак якобы подловили на измене, подруга сомневается в его правдивости.

"По поводу Яны Беляевой (девушка на видео. - Ред.) могу сказать только то, что они знакомы через их общего друга. Не понимаю, почему им приписывают отношения", - пояснила она.

При всем этом киевлянка уверена, что звездной пара удастся сохранить отношения.

Напомним, что мужа Ани Лорак Мурата Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов, где он проводил свидание с темноволосой молодой красавицей Яной Беляевой. В то время Лорак была за границей.

Как сообщал OBOZREVATEL, предполагаемая любовница Мурата всячески отрицала свою связь с супругом знаменитой певицы. Яна подтвердила, что знакома с мужем Лорак, но настаивала на том, что ее с кем-то перепутали и на ролике изображена не она.