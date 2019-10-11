"Постоянно спит": стало известно об особой болезни Заворотнюк

Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось на реабилитации.
Такие данные распространяет Telegram-канал Mash, который уточняет, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" не реагирует на внешний мир.
"Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит", – сказано в сообщении.
Уточняется, что Анастасия не может самостоятельно передвигаться, а на процедуры попадает с помощью специальных каталок.
Анастасия Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk/?
"Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому", – добавили в сети.
Директор и родственники не комментируют информацию о состоянии актрисы, продолжая хранить молчание.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги. Также передавалось, что ее перевели в реабилитационный центр.
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