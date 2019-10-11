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11 октября • обновлено в 17:14
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"Постоянно спит": стало известно об особой болезни Заворотнюк

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Состояние российской актрисы Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось на реабилитации.

Такие данные распространяет Telegram-канал Mash, который уточняет, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" не реагирует на внешний мир.

"Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора. Это особый диагноз, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку и не замечает людей. Из-за угнетения сознания актриса постоянно спит", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что Анастасия не может самостоятельно передвигаться, а на процедуры попадает с помощью специальных каталок.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk/?

"Сейчас реабилитологи медицинского центра пытаются не допустить перехода прекоматозного состояния в кому", – добавили в сети.

Директор и родственники не комментируют информацию о состоянии актрисы, продолжая хранить молчание.

"Постоянно спит": стало известно об особой болезни Заворотнюк

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
рак болезнь слухи шоу-бизнес
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