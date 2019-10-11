"Это уже за гранью!" У Заворотнюк ответили на страшный диагноз СМИ

Представители Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение Telegram-канала Mash, что актриса находится в состоянии сопора и не реагирует на окружающую обстановку.
На официальной странице звезды в Instagram написали, что репортеры "часто публикуют ложь", а также обнародовали фотографии папарацци.
У Заворотнюк опровергли информацию о состоянии сопора
Фото: segodnya.ua
"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо", – сказано в сообщении.
Уточняется, что журналисты также пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников клиники.
"Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса – снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда", – резюмировали на странице Заворотнюк.
Папарацци возле больницы, где лежит Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Папарацци возле больницы Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Пресса возле больницы Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Возле больницы дежурят репортеры
instagram/a_zavorotnyuk
Репортеры возле больницы, где лежит Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Возле больницы, где лежит Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября сообщалось, что Заворотнюк погасила все долги. Также передавалось, что ее перевели в реабилитационный центр.
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