"Это уже за гранью!" У Заворотнюк ответили на страшный диагноз СМИ

Представители Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение Telegram-канала Mash, что актриса находится в состоянии сопора и не реагирует на окружающую обстановку.

На официальной странице звезды в Instagram написали, что репортеры "часто публикуют ложь", а также обнародовали фотографии папарацци.

У Заворотнюк опровергли информацию о состоянии сопора Фото: segodnya.ua

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо", – сказано в сообщении.

Уточняется, что журналисты также пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников клиники.

"Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса – снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда", – резюмировали на странице Заворотнюк.

Папарацци возле больницы, где лежит Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Папарацци возле больницы Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Пресса возле больницы Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Возле больницы дежурят репортеры instagram/a_zavorotnyuk

Репортеры возле больницы, где лежит Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Возле больницы, где лежит Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

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