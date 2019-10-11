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11 октября • обновлено в 20:38
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"Это уже за гранью!" У Заворотнюк ответили на страшный диагноз СМИ

4.5т Читать материал на украинском

Представители Анастасии Заворотнюк опровергли сообщение Telegram-канала Mash, что актриса находится в состоянии сопора и не реагирует на окружающую обстановку.

На официальной странице звезды в Instagram написали, что репортеры "часто публикуют ложь", а также обнародовали фотографии папарацци.

У Заворотнюк опровергли информацию о состоянии сопора

У Заворотнюк опровергли информацию о состоянии сопора

Фото: segodnya.ua

"Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно – в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что журналисты также пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников клиники.

"Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса – снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда", – резюмировали на странице Заворотнюк.

Папарацци возле больницы, где лежит Заворотнюк

Папарацци возле больницы, где лежит Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

Папарацци возле больницы Заворотнюк

Папарацци возле больницы Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

Пресса возле больницы Заворотнюк

Пресса возле больницы Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

Возле больницы дежурят репортеры

Возле больницы дежурят репортеры

instagram/a_zavorotnyuk

Репортеры возле больницы, где лежит Заворотнюк

Репортеры возле больницы, где лежит Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

Возле больницы, где лежит Заворотнюк

Возле больницы, где лежит Заворотнюк

instagram/a_zavorotnyuk

Мы искренне считаем, что радостью важно делиться, а тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно - в приоритете перед всяким любопытством и нетерпением. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека. Мы хотим, чтобы страна знала своих "героев" в лицо. Заголовки, с которыми сегодня выходит пресса - снова за гранью добра и зла. Примеры в карусели. И мы официально заявляем: нет, это неправда!!! #противлживсми

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес рак болезнь сплетни
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