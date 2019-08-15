Пугачевой грозят арестом: что произошло

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева не оплатила старый штраф за неправильное расположение загородного особняка в Подмосковье, за что ей может грозить арест.
По данными издания "Комсомольская правда", артистка якобы не торопится отвечать на соответствующее взыскание уже полгода, а в России это наказуемо.
Алла Пугачева и Максим Галкин
instagram/maxgalkinru
Речь идет владениях в Малых Бережках Истринского района Подмосковья, которые примадонна возвела еще в начале 90-х. Стоимость трехэтажного здания площадью в 1000 квадратных метров оценивается минимум в 70 миллионов рублей (27,1 млн грн).
Пугачева и Галкин
instagram/maxgalkinru
По данным издания, в 00-х объектом заинтересовались сотрудники Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования России. В ходе проверки было установлено, что баня на участке находится не в положенных 55 метрах от водохранилища, а в 36,5. Пугачеву якобы попросили снести помещение, но та проигнорировала требование.
На этом скандал вокруг владений певицы не закончился. Сейчас местные жители недовольны забором, которым обнесен участок. В частности, люди пожаловались, что теперь не имеют доступа к водохранилищу.
Дача Пугачевой с высоты птичьего полета
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За это нарушений Пугачевой выписали штраф полгода назад на сумму три тысячи рублей (около 1160 грн.), но та не стала его оплачивать. А за уклонения выполнять административное предписание в РФ нужно погашать задолженность в двойном размере. В противном случае, примадонне может грозить арест до 15 суток или принудительные работы сроком до 50 часов.
Постановление
"КП"
Загородный дом Пугачевой
wikimapia.org
"Я уже и не помню, когда в последний раз ее здесь видел. Лет десять назад, наверное. Как вышла замуж за Галкина, так и перестала сюда приезжать. Тут хозяйничает ее внук Никита. Он парень простой, всегда здоровается, нос не задирает", — рассказал сосед певицы.
Владения Пугачевой в Подмосковье
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Дача
Игорь Поляков ("КП")
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно вокруг Пугачевой и ее супруга Максима Галкина разгорелся скандал из-за другой недвижимости.
Юрист Ярослав Михайлов попросил подмосковную прокуратуру проверить законность строительства роскошного особняка в деревне Грязь, потому что особняк превышает допустимую высоту в 20 метров.
В ответ председатель Республиканского юридического общества Александр Хаминский заявил, что этот скандал – просто пиар.
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