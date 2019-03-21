Проходит химиотерапию: в СМИ сообщили о страшной болезни Ротару и показали жуткое фото

В СМИ сообщили о серьезных проблемах со здоровьем у легендарной певицы, народной артистки Украины Софии Ротару.

Якобы советская звезда эстрады страдает туберкулезом и вынуждена проходить курс химиотерапии. Об этом пишет "Экспресс Газета".

В частности, сообщается, что проблемы со здоровьем у Софии Ротару и являются причиной ее отказа от многих выступлений. Также в сети распространяют фото Софии, на котором она действительно выглядит очень болезненно и устало.

София Ротару Экспресс Газета

Отметим, диагноз "туберкулез" Ротару ставили много лет назад, когда певице было 27. Тогда удалось вылечить заболевание.

Напомним, что летом 2018 года София Ротару попала в больницу – ей стало плохо прямо во время концерта в Уфе (РФ). Сообщалось, что артистка упала в обморок, потому что у нее произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей

Как сообщал OBOZREVATEL, со временем выяснилось, что медики диагностировали у певицы множественные очаги старых инсультов. Оказалось, что Ротару неправильно принимала некоторые свои лекарства, а препараты от тромбов и вовсе не пила.

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