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Прижимались друг к другу: Лорак застукали с молодым мужчиной после скандала с разводом

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Певица Ани Лорак после громкой новости о ее официальном разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу засветилась с новым мужчиной.

Так, на одной из фан-страниц Каролины в Instagram опубликовали снимок, на котором артистка изображена с украинским режиссером Олегом Бондарчуком. Также снимок размещен и на странице самого Олега в соцсети.

На фотографии певица и режиссер тесно прижимаются друг к другу. Также Бондарчук довольно интригующе подписал снимок.

"Снова вместе, снова рядом..." – коротко высказался Олег в социальной сети.

В комментариях пользователи заподозрили пару в романтических отношениях. "Рады за вас", "Какая красивая пара", "Очень крутые!" – порадовались поклонники.

Прижимались друг к другу: Лорак застукали с молодым мужчиной после скандала с разводом

Прижимались друг к другу: Лорак застукали с молодым мужчиной после скандала с разводом

Напомним, что слушание дела о расторжении брака Мурата Налчаджиоглу и Каролины Куек (Ани Лорак) назначено на 24 декабря. Ани Лорак и Мурат прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно. После появления новости о разводе пары, Лорак высказалась о том, как относится к ее обидчикам, уточнив, что она предпочитает их прощать и отпускать.

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.

Читайте все новости по теме "новости Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
новости Украины
Персона
Ани Лорак
Тег
шоу-бизнес
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