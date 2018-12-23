Прижимались друг к другу: Лорак застукали с молодым мужчиной после скандала с разводом

Певица Ани Лорак после громкой новости о ее официальном разводе с мужем Муратом Налчаджиоглу засветилась с новым мужчиной.

Так, на одной из фан-страниц Каролины в Instagram опубликовали снимок, на котором артистка изображена с украинским режиссером Олегом Бондарчуком. Также снимок размещен и на странице самого Олега в соцсети.

На фотографии певица и режиссер тесно прижимаются друг к другу. Также Бондарчук довольно интригующе подписал снимок.

"Снова вместе, снова рядом..." – коротко высказался Олег в социальной сети.

В комментариях пользователи заподозрили пару в романтических отношениях. "Рады за вас", "Какая красивая пара", "Очень крутые!" – порадовались поклонники.

Напомним, что слушание дела о расторжении брака Мурата Налчаджиоглу и Каролины Куек (Ани Лорак) назначено на 24 декабря. Ани Лорак и Мурат прожили вместе 9 лет, также у них есть совместная 7-летняя дочь. О том, с кем останется девочка, неизвестно. После появления новости о разводе пары, Лорак высказалась о том, как относится к ее обидчикам, уточнив, что она предпочитает их прощать и отпускать.

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом-изменщиком, появилась в октябре 2018 года. Позже стало известно, что бракоразводный процесс Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат же – гражданин Турции.

Как сообщал OBOZREVATEL, причиной развода Ани Лорак с мужем, очевидно, стала публичная измена Мурата. Так, Налчаджиоглу в июле 2018 года засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. В то время Лорак была за границей. Судя по видео, супруг популярной украинской исполнительницы смело обнимал спутницу, что-то жарко шептал ей на ушко и даже касался пикантных частей ее тела. Посреди ночи пара удалилась из клуба, будучи изрядно навеселе.