Приемная дочь Потапа выложила фото без белья: сеть в восторге

Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья сразила сеть снимком без белья.

На свою страницу в Instagram 20-летняя девушка выложила фото в домашней одежде – спортивных штанах и топе, под которым нет бюстгальтера и отчетливо просвечиваются соски.

"Что толку рассказывать, если все равно никогда не удается описать словами свои чувства", – подписала снимок Наталья Горовая.

Подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Пользователи сети оценили фото Натальи Горовой instagram.com/natashka.gorovaya

Пользователи сети оценили фото Натальи Горовой instagram.com/natashka.gorovaya

Отметим, что дочь Горовой часто радует подписчиков своими откровенными снимками.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа похвасталась сексуальным телом без одежды. Она выложила пикантное фото, на котором изображена в откровенном купальнике, что полностью оголяет ее "пятую точку".

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