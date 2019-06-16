Приемная дочь Потапа выложила фото без белья: сеть в восторге

Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Алексея Потапенко (Потапа), дочка его бывшей супруги Ирины Горовой Наталья сразила сеть снимком без белья.
На свою страницу в Instagram 20-летняя девушка выложила фото в домашней одежде – спортивных штанах и топе, под которым нет бюстгальтера и отчетливо просвечиваются соски.
"Что толку рассказывать, если все равно никогда не удается описать словами свои чувства", – подписала снимок Наталья Горовая.
Подписчики девушки оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.
Пользователи сети оценили фото Натальи Горовой
instagram.com/natashka.gorovaya
Пользователи сети оценили фото Натальи Горовой
instagram.com/natashka.gorovaya
Отметим, что дочь Горовой часто радует подписчиков своими откровенными снимками.
#shopping Была сегодня в ТЦ и наблюдала типичную картину - как парни сидят и ждут, пока их девушки пройдутся по магазинам. Очень грустная картина, если честно 😅 мне ооочень жалко мужчин в такие минуты. Лично я так никогда не делала - с парнем ходила в магазин только тогда, когда нам вместе нужно было шмотки покупать. А мучать своего мч, пока ты купишь себе новое платье - я считаю глупостью🙈 В моем варианте - либо с подружкой либо самой🛍 А вы, девочки? С кем ходите по магазинам?) 💛 P.S. сейчас бы на пляж, наслаждаться солнышком с Маргаритой в руках и не думать о глупостях 🍸
А наш корабль причалил в порту San Juan, Puerto Rico. Когда мы подплывали, то открывался красивый вид на крепости, архитектуру и природу. Стоим мы здесь дольше чем где либо, 9 часов. Так что думаю будут красивых фотографий, а так же узнаю много информации о городе, культуре и традиционной местной еде! В школе у меня география шла плохо, так что каждая страна, каждый город.. я это изучаю все заново. Что безумно интересно! ✨
Ура, похудела 💔 ⠀ Сразу скажу, сфоткала сама себя, не на фронталку (чтобы визуально сделать себя худее). Просто хороший ракурс и таймер и голодный желудок с утра 👅 ⠀ Видимо мой организм сам худеет на море, потому что если бы я столько кушала в Киеве.. 🐷🐷🐷 ⠀ Да, я думала соблюдать все четко по марафону Гузнековой, но тут нет круп, которые мне нужно; очень много продуктов, которые я бы могла сделать/купить дома - тут их нет. Потому я решила питаться интуитивно, как хочу. А тренировки я выполняю по плану. ⠀ Если вам интересно, что я кушаю, то вот менюшка примерная: ⠀ Завтрак - оладьи + банановый смузи/ овсянка + тост + сыры + банан/ йогурт + фрукты + сыр (нашла тут сыр косичка, вкус детства) ⠀ Обед - суп пюре + рис + курица + чери/ суп пюре + пицца/ суп пюре + тушеные овощи + курица гриль. ⠀ Ужин - зависит от ресторана куда пойдём. Суши/ креветки + хлеб/ креветки + картошка со шпинатом/ рыба гриль + хлеб ⠀ 😂 везде хлеб. Я столько в Киеве хлеба не ем, как тут. Но тем не менее, живот стал намного меньше и красивее. ⠀ Перекусов никаких нет, потому что на жаре кушать вооообще не хочется. Правда иногда могу побаловаться принглз, как вчера вечером например 😈😛 ⠀ А почему похудела? Наверное потому что много двигаюсь, плаваю и тренировки дают своё. ⠀ А ещё, главное полюбить себя и своё тело. И будет вам счастье 🍭 ⠀ Всем хорошего дня💋 P.S. Если вышла на фотке худой - пользуйся и выставляй 😅
a sky full of stars and he was staring at her ⠀ А я уже завтра начинаю курс у @guznenkova ⠀ Релакс - это конечно хорошо, но нельзя забывать о спорте и правильном питании. ⠀ Я очень люблю отдых за то, что меня тут прямо таки тянет в зал и кушать полезности ✨ [ алкоголь не в счёт 😂 ] ⠀ А тут совпало просто идеально 🙏🏼 Старт 6.08 и у меня будет своя программа питания и тренировок 🙏🏼 ⠀ Буду красоткой 😈 Ждите фото 😛
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее дочь Потапа похвасталась сексуальным телом без одежды. Она выложила пикантное фото, на котором изображена в откровенном купальнике, что полностью оголяет ее "пятую точку".
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