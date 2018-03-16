Потапа заподозрили в романе с Тиной Кароль

Украинский певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) вызвал споры своих поклонников неоднозначным постом в соцсети, в котором усмотрели признание артиста в поисках своей половинки.

При этом некоторые фолловеры продюсера заговорили якобы о его тайном романе с певицей и коллегой по проекту "Голос країни" Тиной Кароль.

"Трррям! Я свободный Кун ищу свою тян", - написал на личной странице Потап, приложив к посту свою фотографию.

Комментарий певца тут же вызвал вопросы о личной жизни артиста и Насте Каменских.

"В смысле, а как же Настя?", "Эй, у тебя Настя есть, какая Тян?", "Они разошлись с Настей?" - удивились в комментариях по фото.

Наряду с этим некоторые подписчики звезды заговорили о Тине Кароль.

"Тян-Тинка,реально напоминает сразу Тину", "Леша-кун и Тина-тян", "Тинка твоя тян, разве нет?" - стали обсуждать в комментариях.

Напомним, в декабре 2016 года Потап признался, что уже несколько лет не живет со своей супругой Ириной Горовой. Пара рассталась, однако продолжила работать вместе над общим проектом Mozgi Entertainment.

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