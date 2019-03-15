Потап, Винник или загадочный незнакомец? С кем встречается Настя Каменских

Недавно украинская поп-дива Настя Каменских едва ли не впервые рассказала о том, что уже долгое время пребывает в отношениях. Правда, артистка по-прежнему отказывается называть имя своего возлюбленного.

Фанаты то и дело гадают: кто же стал избранником знаменитой певицы и секс-символа украинской эстрады? Учитывая недостаток информации, многие высказывают свои предположения относительно спутника жизни Насти. То и дело ей приписывают романы с коллегами по сцене Потапом (Алексеем Потапенко) и Олегом Винником. Несмотря на то, что Настя держит личную жизнь "под семью замками", недавно она намекнула, что у них с Винником "что-то было". Сразу же после этого она поделилась "красноречивым" фото с Потапом, чем породила новую волну слухов о романе с ним.

OBOZREVATEL предлагает вспомнить все истории о личных отношениях Насти Каменских и разобраться, что же связывает ее со знаменитыми певцами и не только.

Каменских и Потап: 13 лет "вместе"

История Потапа и Насти началась в 2006 году, когда на всю Украину (и не только) прогремел одноименный дуэт. Пара довольно часто появлялась на публике вместе вне работы, но тогда Потап был женат на продюсере Ирине Горовой, с которой воспитывал совместного сына, поэтому мало кто искренне верил, что коллег по дуэту объединяет что-то большее.

Однако спустя 11 лет совместной деятельности дуэт "Потап и Настя" заявил о прекращении своего существования, что породило слухи о вероятном декрете Каменских. К тому же, примерно в то же время Потап рассказал: они с Ириной развелись, и теперь он свободный мужчина.

Информация о том, что Каменских и известного в Украине рэпера связывают не только деловые отношения начала распространяться молниеносно. Настя часто мелькала на публике с кольцом на безымянном пальце, которое напоминает обручальное. Более того, несколько раз артисты были замечены за совместным отдыхом, а иногда их даже подозревали в тайной свадьбе – поклонникам не давали покоя странные видео, которые действительно напоминали свадебные ролики.

Как бы там ни было, о Потапе Настя говорит исключительно, как о близком друге и коллеге: с его помощью она смогла дать старт сольному проекту NK, вместе они записывают песни. О личных отношениях – продолжают молчать.

"Не могу прокомментировать наши отношения с Алексеем Потапенко (Потапом). Да, мы встречаемся с ним. Часто. На студии", – резюмировала в одном из интервью Каменских.

Каменских и Олег Винник: откуда пошли слухи?

Настя Каменских и Олег Винник – настоящие секс-символы украинской эстрады. Не странно, что их тандем в вокальном проекте "Х-фактор" также стал причиной для слухов о романтических отношений. К тому же, Винник часто делал в эфире комплименты Насте, а несколько раз "сладкая парочка" даже поцеловалась на камеру. Скромно, по-дружески, но многим это показалось "знаком свыше".

Настя Каменских и Олег Винник Clutch.ua

Поначалу фанаты начали писать комментарии в сети о том, что "было бы хорошо, если бы Настя и Олег встречались. Позже начались расползаться сплетни о том, что роман между знаменитостями действительно существует. Никого не смутил даже тот факт, что Олег Винник – женат, хоть и тоже старается скрывать личную жизнь.

В одном из интервью Каменских также бросила фразу: "Я не люблю показывать личное на публику. Но о том, кто же он – Потап или Винник, вы, возможно, узнаете".

Настя Каменских и Олег Винник Clutch.ua

Позже Настя только раззадорила народ фразами о Виннике: "Да, я сейчас влюблена и любовь у меня давно. Но я не хочу об этом говорить. Я сплю с мужчиной, это уже новость. Мне приписывали много любовников, вот с Олегом Винником... Фанаты делают совместные видео, но на самом деле никто не знает, что между нами. И никто не узнает".

Настя Каменских и Олег Винник Clutch.ua

И правда, что между ними происходит – на сегодняшний день огромная загадка. Но если предположить, что они вместе – их дети явно будут претендовать на статус самых красивых в стране.

А может, тайный незнакомец? С какими еще мужчинами была замечена Настя

Настя Каменских и "регионал" Владимир Дятлов Взгляд

На самом деле, возлюбленным Насти Каменских вполне может быть и весьма неизвестный мужчина, по крайней мере не из сферы шоу-бизнеса. Все, что на данный момент известно о любовнике Каменских – так это то, что он является ее "единомышленником", а также способствует развитию карьеры. При этом артистка указала, что их отношения длятся уже не первый года, и если бы он поставил ее перед выбором – она обязательно бы выбрала мужчину, а не карьеру. Наверняка, этот "таинственный герой" стоит таких решений. Но мы надеемся, что вопрос выбора у любимой многими певицы не возникнет. По крайней мере в ближайшие несколько лет.

Настя Каменских и "регионал" Владимир Дятлов Взгляд

Что касается прошлых отношений – на сегодня известно только об одном романе, который сама певица не опровергает. Настя и Владимир Дятлов встретились, когда были студентами. Возникло чувство, и молодые люди начали встречаться. Но вскоре Владимир Дятлов был вынужден перевестись из Киева в один из вузов Николаева. Сейчас пара якобы поддерживает теплые отношения. Позже они даже крестили дочь близких друзей.

Настя с таинственным незнакомцем 24 СМИ

Как сообщал OBOZREVATEL, помимо романов, Насте Каменских часто приписывают и беременность. Фанаты звезды то и дело замечают округлившийся живот на фото и другие признаки интересного положения.

Сама же Каменских недавно откровенно рассказала, что о беременности и речи быть не может.

"Я не беременна. Никогда в своей жизни не рожала, не делала абортов. Я еще вообще в этом направлении не разродилась", – сказала певица.

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