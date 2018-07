Поспешная свадьба Джастина Бибера: фаны назвали вероятную причину

В соцсетях не утихает ажиотаж вокруг внезапной свадьбы американского поп-исполнителя Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин. Незадолго после того, как певец сообщил о грядущих планах в соцсети, фаны заговорили о вероятной причине - беременности 21-летней спутницы хитмейкера.

Некоторые пользователи соцсетей ссылаются и на тот факт, что сам Джастин Бибер на личной странице в Instagram признался, что свадьбу пара не планировала. Это и натолкнуло фанов певца на предположения, что Хейли Болдуин может пребывать на первых месяцах беременности, якобы именно по этой причине знаменитости решили скорее сыграть свадьбу.

family??? oh my god if hailey gets pregnant its over

Maybe Hailey is really pregnant and Justin doesn't want his kids to be in a dysfunctional family. pic.twitter.com/eE3kB4RkjL