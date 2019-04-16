После трех разводов: избивавший жен российский актер засветился с новой пассией

Скандальный российский актер Марат Башаров, который ранее избил бывшую супругу Елизавету Шевыркову, спустя несколько недель после развода с ней засветился с новой пассией.

44-летнего Башарова поймали на камеру в объятиях незнакомки. О женщине, которая обменивалась нежностями с актером, пока ничего неизвестно. Снимки обнародовало издание "СтарХит".

Слухи о новом романе Башарова также подтвердили друзья актера, однако они не раскрыли имя его избранницы.

Марат Башаров Sputnik

"Марат сейчас находится в Сочи, приехал сюда в компании друзей на хоккейный турнир. Он здесь проводит время с неизвестной дамой", – отметили инсайдеры.

Башаров с новой пассией СтарХит

Напомним, что в декабре 2018 года Марат Башаров серьезно избил свою супругу, актрису Елизавету Шевыркову. Артист сломал ей нос и нанес на лицо и тело синяки и ссадины. Тогда в сети начали всплывать данные и о том, что Башаров нередко поднимал руку и на своих предыдущих двух супруг. После избиения Елизавета сообщила, что хочет уйти от мужа-тирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально развелись спустя три месяца после скандала с дракой, в марте 2019 года. Позже артист сообщил, что бывшая жена путем шантажа отняла у него квартиру в Москве.

Кто победит на "Голос країни" - читай в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.