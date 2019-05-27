"Пошел по рукам": Лазарев нарвался на жесткую критику в сети из-за "измены" Лорак

Российский певец Сергей Лазарев спровоцировал жесткую критику из-за вульгарного снимка с 41-летней исполнительницей Ольгой Орловой.

Фанаты артиста возмутились из-за того, что Сергей якобы имеет отношения с украинкой Ани Лорак, с которой ранее часто появлялся на публике, при этом пара неоднократно была замечена за объятиями и флиртом. Снимок с Лазаревым, спровоцировавший волну критики, Орлова показала на личной странице в Instagram.

Лазарев и Лорак Гордон

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Фото было сделано на церемонии награждения ежегодной премии RU.TV, где Орлова появилась в компании своей звездной подруги Ксении Бородиной. В сети отметили, что 41-летняя Орлова "вешается" на звездных певцов из-за недостатка мужского внимания и "отбивает" Лазарева у Ани Лорак.

На Лазарева также налетели, отметив, что он обнимается со всеми певицами российского шоу-бизнеса.

"Вульгарно смотрится, Лорак будет ревновать. Ты уже на всех вешаешься!" – возмутились пользователи.

"Пошел по рукам", – добавили другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ани Лорак и Сергей Лазарев вместе провели каникулы на популярном американском курорте Майами, что также стало причиной для распространения сплетен в сети. Позже певец подогрел слухи, опубликовав голое фото из гостиничного номера. Тогда многие решили, что его фотографировала именно Каролина.

Совсем недавно Лорак и Лазарев опять появились вместе на публике – звезды пришли в один из фешенебельных ресторанов Москвы.

В сети также часто обсуждают и маленького сына Сергея Лазарева Никиту. Многие поклонники уверены, что певица Ани Лорак смогла бы стать прекрасной матерью для мальчика. Более того, некоторые даже указали на их "очевидное внешнее сходство". Читайте об этом по ссылке.

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