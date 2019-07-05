"Получишь от Гарика": жену Харламова заподозрили в романе с сыном Газманова

Сына запрещенного в Украине российского певца Олега Газманова Родиона заподозрили в увлечении актрисой Кристиной Асмус, которая замужем за резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

По данным Star News, сын знаменитого "есаула" якобы стал воздыхателем актрисы после того, как из театра ушел Александр Петров. Пользователи на это обратили внимание по комментарию молодого человека под одним из последних постов Асмус.

В частности, жена Харламова решила рассказать несколько фактов о себе. Ей нравятся фото на телефоне в режиме live, она не понимает, как можно не мыть руки после уборной. Также актриса любит, чтобы ее ладошка всегда была снизу, а еще она не любит арбуз.

Кристина Асмус instagram/asmuskristina/

"Нескольким людям я периодически пишу посты в "инстаграм". У меня с собой в сумочке всегда есть зубная паста и щетка. Мне не очень нравится, когда девушки на фото босиком встают на цыпочки. Как же я не люблю, когда у тебя все круто с человеком, потом ты пару раз не ответил на его сообщение (просто потому что в запаре или не увидел), а он такой: "Я тебя чем-то обидел?" Я никогда не умываю лицо водой из-под крана! Иногда Гарик укладывает меня спать и читает мне сказку на ночь", – написала она.

В ответ Родион написал, что думал, будто обидел Асмус. "Вот. А я думал, что я тебя чем-то обидел", – ответил он.

Пользователи отреагировали на такие реплики между актрисой и Газмановым с юмором и настороженностью. У некоторых пронеслась мысль, что Харламову может подобное не понравиться.

"П**лей получишь от Гарика", "Будто она тебя знает. Опять с известными людьми себе ассоциирует", "Иногда нам всем читает сказку на ночь Гарик", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.

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