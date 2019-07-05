ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Сплетни

"Получишь от Гарика": жену Харламова заподозрили в романе с сыном Газманова

489Читать материал на украинском

Сына запрещенного в Украине российского певца Олега Газманова Родиона заподозрили в увлечении актрисой Кристиной Асмус, которая замужем за резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.

По данным Star News, сын знаменитого "есаула" якобы стал воздыхателем актрисы после того, как из театра ушел Александр Петров. Пользователи на это обратили внимание по комментарию молодого человека под одним из последних постов Асмус.

"Получишь от Гарика": жену Харламова заподозрили в романе с сыном Газманова

В частности, жена Харламова решила рассказать несколько фактов о себе. Ей нравятся фото на телефоне в режиме live, она не понимает, как можно не мыть руки после уборной. Также актриса любит, чтобы ее ладошка всегда была снизу, а еще она не любит арбуз.

Кристина Асмус

Кристина Асмус

instagram/asmuskristina/

Новости
Скоро замуж? Никитюк взволновала сеть сообщением после свадьбы Тодоренко

"Нескольким людям я периодически пишу посты в "инстаграм". У меня с собой в сумочке всегда есть зубная паста и щетка. Мне не очень нравится, когда девушки на фото босиком встают на цыпочки. Как же я не люблю, когда у тебя все круто с человеком, потом ты пару раз не ответил на его сообщение (просто потому что в запаре или не увидел), а он такой: "Я тебя чем-то обидел?" Я никогда не умываю лицо водой из-под крана! Иногда Гарик укладывает меня спать и читает мне сказку на ночь", – написала она.

А вот и новые факты обо мне 🤪: 🔸 1. Мне не нравится фото на телефоне в режиме “live” 🔸 2. Я не понимаю как можно не мыть руки после уборной 🔸 3. Когда меня кто-нибудь берёт за руку (поклон на спектакле, репетиции), мне обязательно надо, чтоб моя ладошка была снизу 🔸 4. Я не люблю арбуз 🔸 5. Нескольким людям я периодически пишу посты в инстаграм 🔸 6. У меня с собой в сумочке всегда есть зубная паста и щётка. Я обожаю чистить зубы, делаю эту процедуру несколько раз в день 🔸 7. Мне не оч нравится, когда девушки на фото босиком встают на цыпочки 🔸 8. Как же я не люблю, когда у тебя всё круто с человеком, потом ты пару раз не ответил на его сообщение (просто потому что в запаре или не увидел), а он такой: "Я тебя чем-то обидел?" 🔸 9. Я никогда не умываю лицо водой из-под крана! 🔸 10. Иногда Гарик укладывает меня спать и читает мне сказку на ночь 😂😂😂 . #ядумалаяоднатакая #трушныйинстапост #википедиювпекло . 🖖🏻 Ну и традиционнейший вопрос: У вас совпадает что-то со мной? ))))

Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

В ответ Родион написал, что думал, будто обидел Асмус. "Вот. А я думал, что я тебя чем-то обидел", – ответил он.

"Получишь от Гарика": жену Харламова заподозрили в романе с сыном Газманова

Пользователи отреагировали на такие реплики между актрисой и Газмановым с юмором и настороженностью. У некоторых пронеслась мысль, что Харламову может подобное не понравиться.

"П**лей получишь от Гарика", "Будто она тебя знает. Опять с известными людьми себе ассоциирует", "Иногда нам всем читает сказку на ночь Гарик", – написали в комментариях.

"Получишь от Гарика": жену Харламова заподозрили в романе с сыном Газманова

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Асмус нарвалась на резкую критику поклонников из-за вульгарного фото.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персоны
Кристина АсмусРодион ГазмановГарик Харламов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнессплетнислухи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel