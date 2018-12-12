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Полностью голая: на росТВ показали интимные фото экс-жены Джигарханяна

3.2тЧитать материал на украинском

В сети появились снимки экс-супруги известного советского актера Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской, где она позирует без одежды.

Фотографии показала сама Романовская в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир". Как оказалось, девушку долгое время шантажировали, угрожая выложить их в открытый доступ. В итоге она решила сделать это сама.

"Я довольно долго уговаривала этого шантажиста не выкладывать снимки в Сеть. Каждый раз это было очень неприятно. Давление серьезно усилилось после того, как я стала известным публичным человеком. По этому поводу я ничего кроме страха не испытывала", — призналась Виталина.

Кадр из программы

Кадр из программы

Ее новый избранник, музыкант Прохор Шаляпин спокойно отреагировал на фотографии. "Виталина прекрасно выглядит и может только гордиться своими формами. Я отношусь к подобному гораздо проще, чем она. Знаю, как Виталине было сложно решиться на такой шаг, она ведь очень интеллигентный, скромный человек", — рассказал артист.

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Кадр из программы

Кадр из программы

Мама Шаляпина также не была шокирована из-за обнаженных фотографий его новой возлюбленной. Однако она призвала звезд серьезнее относиться к браку и не отправляться в ЗАГС в ближайшее время.

Кадр из программы

Кадр из программы

Виталина Цымбалюк-Романовская

Кадр из программы

Кадр из программы

Виталина Цымбалюк-Романовская

"Я считаю, что Виталине и Прохору пока рано жениться. Виталина мне очень нравится. Она девушка интеллигентная, скромная. Но я сейчас хочу внуков. Если Виталина готова родить мне внука, то пусть будут вместе, я только рада. А в этих фотографиях нет ничего такого. У многих современных звезд есть и похлеще кадры", — заявила она.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Стархит

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Собеседник

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Сноб

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин

Сноб

Как сообщал "Обозреватель", недавно Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о первой интимной близости с Джигарханяном, заявив, что на момент начала отношений была девственницей.

Персона
Виталина Цымбалюк-Романовская
Место
Россия
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