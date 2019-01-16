''Поливают грязью за бешеные деньги'': экс-невеста Баскова оправдалась за любовный скандал

Российская модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая ранее собиралась выйти замуж за известного певца Николая Баскова, стала героиней громкого скандала в России: СМИ сообщили о том, что она увела мужа у своей беременной подруги.

Избранником звезды стал экс-супруг дочери российского олигарха Самвела Карапетяна Татевик, Игорь Булатов. В настоящее время Лопырева строит с ним отношения, а также пара ждет появления совместного ребенка. В связи с шумихой, которая возникла вокруг их с Булатовым романа, Лопырева решила лично прокомментировать случившееся, пишет Telegram-канал "Антиглянец".

"Не хотела ни о чем говорить – все будет звучать, как оправдание, а оправдываться нам не в чем. Никто никого не убил, ничего не украл, все живы и здоровы. Наблюдать, как люди из этой истории себе делают пиар, о котором всегда мечтали? Люди тратят бешеные деньги на статьи, поливающие нас с Игорем грязью", – высказалась Виктория.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов HELLO!

Модель опровергла информацию о том, что увела мужа в беременной подруги Татевик, которая якобы до сих пор страдает из-за этого.

"О каком страдании речь, если люди вместе не живут и не общаются? Что за двойные стандарты? Да, Игорь и Тата живут раздельно уже давно. Мы никогда с ней не были подругами. Виделись три раза в жизни, на общих мероприятиях, где и были сделаны наши совместные фото. Я никогда к ней в дом не приходила, о нашей дружбе пишут для усиления эффекта", – пояснила Лопырева.

Виктория Лопырева и Игорь Булатов HELLO!

Также российская звезда рассказала, почему держала отношения с Булатовым и свою беременность в строгом секрете:

"После моего развода я решила, что моя личная жизнь никогда больше не станет темой для обсуждения. Я очень не хотела афишировать беременность, так как это сокровенный момент, но когда тема стала обрастать слухами – решилась на небольшое интервью. Не хотелось все это выносить, потому что Игорь – не публичный человек и точно не был готов к тому, чтобы попасть на первые страницы таблоидов. После наших снимков, которые сделали папарацци в Майами, у нас не осталось выбора как рассказать обо всем публике".

Виктория Лопырева и Игорь Булатов (выделено) Instagram @lopyrevavika

Беременная Виктория Лопырева, кроме того, гневно высказалась о тех, кто распространяет слухи о ее личной жизни в прессе и социальных сетях. Она уверенна, что все новости о ней – проплачены, а тех, кто якобы заказывает "черный пиар" против нее, она назвала "низкими и подлыми людьми".

"Я в жизни не опустилась бы до заказных статей, хотя тоже в свое время пережила развод. Нужно уметь держать удар и не терять достоинство. Я понимаю, что когда ты молчишь – это принимают за слабость, но хочу напомнить: то, что ты говоришь о других, важнее, чем то, что говорят о тебе. Я не испытываю раздражения или злости в отношении людей, заказавших травлю, пусть все будут счастливы, как мы", – подытожила скандальная звезда.

Скриншот переписки Лопыревой с журналистами Telegram-канал "Антиглянец"

Скриншот переписки Лопыревой с журналистами Telegram-канал "Антиглянец"

Отметим, некоторые российские СМИ назвали комментарий Виктории враньем, а о девушке написали, что она "потеряла память" и выгораживает себя после того, как разрушила несколько семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года стало известно о том, что Николай Басков и Виктория Лопырева расстались. Артист рассказал, что они решили остаться друзьями, но не сочли нужным об этом сообщать прессе. Что касается беременности Лопыревой, то для Баскова она стала сюрпризом. Артист также подчеркнул, что не имеет к этому никакого отношения.

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