Похудел на 100 кг: новая внешность сгубила карьеру звезды "Ликвидации"

Российского актера и звезду "Ликвидации" Александра Семчева после похудения на 100 килограммов перестали приглашать на съемки в кино.

Как сообщает "СтарХит", преображение к 50-летию не повлияло только на театр, где его до сих пор принимают с радостью.

По данным издания, теперь артист вынужден участвовать в скандальных телешоу. Например, недавно он стал героем программы "На самом деле", где рассказывал о личной жизни. Семчев признался в эфире, что увел у сына возлюбленную, хотя за кадром рассказал, что это была постановка ради денег.

Семчев до похудения kp.ru

"Телевидение и Интернет — это же клоака, где собирается всякий мусор. Но, если за это платят достойные деньги, мне все равно, что завтра будут говорить обо мне бабушки возле подъезда. Иногда жизнь заставляет ввязываться в гнусь из-за денег", — сказал актер.

Семчев до и после похудения Фото: starhit.ru

Он добавил, что история про возлюбленную сына является именно таким случаем. Семчев понимал, что после этого пойдут пересуды.

"Но с другой стороны — я же артист. Ну сыграл еще одну роль и забыл. Не всегда же играть положительных героев", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Семчев поделился секретом феноменального похудения. Он признался, что не садился ни на какие диеты, а просто уменьшил порции и занимался спортом.

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