Поднимал руку: всплыли скандальные подробности о романе Заворотнюк

Бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.

Об этом рассказала в комментарии "Экспресс-газете" Наталья Бондарчук, в чьем фильме "Гоголь. Ближайший" когда-то сыграла Анастасия, когда женщины крепко сдружились.

Наталья Бондарчук и Анастасия Заворотнюк Фото: Борис Кудрявов / ЭГ

По ее словам, Заворотнюк работала над картиной как раз, когда рассталась с Жигуновым. Процесс был очень болезненным, а произошло это, поскольку Сергей поднимал на нее руку.

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"Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", – рассказала Бондарчук.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

По ее словам, Заворотнюк сможет поправиться после тяжелой болезни, поскольку является очень сильной личностью.

"Настя – мужественный человек с огромной силой духа. Все будет хорошо", – отметила Наталья.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

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