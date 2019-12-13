Поднимал руку: всплыли скандальные подробности о романе Заворотнюк

Бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.
Об этом рассказала в комментарии "Экспресс-газете" Наталья Бондарчук, в чьем фильме "Гоголь. Ближайший" когда-то сыграла Анастасия, когда женщины крепко сдружились.
Наталья Бондарчук и Анастасия Заворотнюк
Фото: Борис Кудрявов / ЭГ
По ее словам, Заворотнюк работала над картиной как раз, когда рассталась с Жигуновым. Процесс был очень болезненным, а произошло это, поскольку Сергей поднимал на нее руку.
"Увы, не обошлось и без этого. Но Настя – невероятно сильный человек. Она не захотела терпеть такое обращение с ней и ушла", – рассказала Бондарчук.
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
По ее словам, Заворотнюк сможет поправиться после тяжелой болезни, поскольку является очень сильной личностью.
"Настя – мужественный человек с огромной силой духа. Все будет хорошо", – отметила Наталья.
Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк
Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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