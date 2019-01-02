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Победительница ''Танців з зірками'' блеснула кадрами с роскошного курорта

1.7тЧитать материал на украинском

Победительница танцевального проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева похвасталась кадрами отдыха на Мальдивах, куда отправилась незадолго до Нового года.

Свежие снимки танцовщица опубликовала в личных Instagram-сториз, на отдыхе Гвоздева развлекается с подругами, проводит время в бассейне, отдыхает по вечерам.

Победительница ''Танців з зірками'' блеснула кадрами с роскошного курорта

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Как стало известно ранее, судя по геолокации, танцовщица находится в городе Мале — столице Мальдив. Там Гвоздева отдыхает в роскошном местном отеле, который находиться в 30 минутах езды на скоростном катере от международного аэропорта имени Ибрагима Насира.

Победительница ''Танців з зірками'' блеснула кадрами с роскошного курорта

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

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Победительница ''Танців з зірками'' блеснула кадрами с роскошного курорта

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Свои фото победительница проекта опубликовала без каких-либо комментариев.

Победительница ''Танців з зірками'' блеснула кадрами с роскошного курорта

Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

Ранее OBOZREVATEL выяснил, во сколько Илоне Гвоздевой мог обойтись отдых на Мальдивах. Согласно ценам авиаперевозчиков, лишь перелет танцовщице в две стороны мог обойтись приблизительно в 36 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, победительница "Танці з зірками" Илона Гвоздева показала роскошный подарок от мужа в честь триумфа на проекте. Супруг презентовал ей белое авто, перевязанное праздничным бантом.

Теги
соцсетиInstagramшоу-бизнесТанці з зірками
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