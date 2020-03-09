В сети появилось видео, на котором рэпер Джиган развлекается с толпой девушек и облизывает ногу незнакомке в ночном клубе.
Кадры показывают, как Джиган откровенно танцует и обнимается сразу с несколькими девушками. Его жена Оксана Самойлова, которая 18 февраля родила ему четвертого ребенка, в это время находилась не рядом с музыкантом. Провокационные ролики опубликованы в Instagram (смотрите ниже).
"Джиган в компании девушек. Пока его жена дома с детьми..." – говорится в описании к одному из видео.
Джиган и Самойлова
На втором ролике Джиган облизывает ногу блондинке в ночном клубе, что вызвало бурю эмоций в сети.
"Джиган, какой позор! В клубе облизывает ноги даме", – подписал свой пост автор.
Пользователи Instagram остро раскритиковали рэпера из Украины, отметив, что музыкант деградирует и разочаровывает и свою семью, и всех поклонников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
Ранее подобная ситуация произошла в семье певицы Ани Лорак – ее мужа сняли на видео в ночном клубе в компании молодой брюнетки.
В январе 2019 года Лорак развелась с супругом Муратом.
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