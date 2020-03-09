В сети появилось видео, на котором рэпер Джиган развлекается с толпой девушек и облизывает ногу незнакомке в ночном клубе.

Кадры показывают, как Джиган откровенно танцует и обнимается сразу с несколькими девушками. Его жена Оксана Самойлова, которая 18 февраля родила ему четвертого ребенка, в это время находилась не рядом с музыкантом. Провокационные ролики опубликованы в Instagram (смотрите ниже).

"Джиган в компании девушек. Пока его жена дома с детьми..." – говорится в описании к одному из видео.

Джиган и Самойлова

На втором ролике Джиган облизывает ногу блондинке в ночном клубе, что вызвало бурю эмоций в сети.

"Джиган, какой позор! В клубе облизывает ноги даме", – подписал свой пост автор.

Пользователи Instagram остро раскритиковали рэпера из Украины, отметив, что музыкант деградирует и разочаровывает и свою семью, и всех поклонников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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