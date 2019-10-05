По стопам Бочкаревой: какие еще звезды засветились в скандалах с наркотиками

После нарко-скандала с актрисой Натальей Бочкаревой журналисты вспомнили, какие еще знаменитости попадались на употреблении запрещенных веществ.

Соответствующий материал опубликовало РЕН ТВ. "Кажется, сейчас осталось мало звезд, кого не ловили с марихуаной, кокаином и героином, кто не сидел за это в тюрьме или не проходил принудительное лечение в клинике", – отметили авторы статьи.

Наталья Бочкарева instagram.com/natalia_bochkareva_official

Гуф

ren.tv

Рэпера Гуфа арестовали на шесть суток за употребление наркотиков в Красноярске в сентябре 2015 года. Это стало вторым задержанием для Алексея Долматова, в декабре 2014 года он уже выступал перед публикой под действием кокаина и гашиша

Влад Топалов

ren.tv

Влад Топалов из Smash! подсел на наркотики сразу после распада коллектива. По его словам, он десять лет провел, употребляя запрещенные вещества. В результате у него отказала почка. Он сидел под домашним арестом, жил в машине.

Затем смог побороть свою зависимость и даже стал сотрудничать с московским реабилитационным центром по борьбе с наркоманией, игроманией, алкоголизмом и другими зависимостями.

Лева БИ-2

viva.ua

У солиста группы БИ-2 Егора Бортника столичные полицейские обнаружили пакет с марихуаной, когда он пришел на футбольный матч "Спартак" – "Терек". Артист отделался штрафом в три тысячи рублей.

Линдси Лохан

ren.tv

Американскую актрису неоднократно помещали в специализированные клиники для лечения алкогольной и наркотической зависимости. На одном из ток-шоу она призналась, что подсознательно устраивала все свои дебоши, чтобы попасть в тюрьму. Ей казалось, что только камера способна ее ненадолго утихомирить.

Пэрис Хилтон

ren.tv

Светскую львицу и бывшую наследницу многомиллионной империи обвинили в хранении наркотиков в 2010 году. Ее Cadillac остановил на проверку полицейский в Лас-Вегасе. Из машины валил дым от марихуаны, в сумочке Пэрис нашли пакет с кокаином.

Светская львица несколько раз становилась участницей различных ДТП в состоянии алкогольного опьянения. В 2007 году Хилтон отсидела в тюрьме 23 дня за нарушение условий испытательного срока и вождение с аннулированными правами.

Стивен Тайлер

ren.tv

Фронтмен группы Aerosmith Стивен Тайлер как-то в интервью признался, что "снюхал половину Перу". Впрочем, серьезные проблемы у музыканта были в далеком 1967-м, когда его поймали за хранение марихуаны. Тайлер признался, что за свою жизнь потратил на наркотики более двух миллионов долларов и без них не было бы группы Aerosmith.

Роберт Дауни-младший

ren.tv

Звезда фильмов "Железный человек" и "Шерлок Холмс", по его собственным словам, с марихуаной подружился в восьмилетнем возрасте. В 1996 году его обвинили в хранении кокаина, героина и оружия и приговорили к 16 месяцам тюремного заключения.

Тюрьма актера исправила, после выхода он начал вести здоровый образ жизни и плотно занялся своей карьерой.

Дэвид Боуи

ren.tv

Легенду глэм-рока Дэвида Боуи арестовали в 1976 году за курение марихуаны с музыкантом Игги Попом (тот тоже имеет внушительный список правонарушений и тоже страдал от наркотической зависимости). Впрочем, марихуана – это самое безобидное из того, на чем сидел британский исполнитель.

Позже музыкант признался, что в психиатрическое отделение Игги Попу носил наркотики прямо в больницу, чтобы друг не умер там от ломки.

Деми Ловато

ren.tv

Американскую певицу госпитализировали в 2018 году с передозировкой героина. Девушка решила, что трезвой все же жить лучше, прошла реабилитацию и выбралась из критического состояния. До этого она уже проходила лечение от алкогольной и наркотической зависимости и биполярного расстройства.

Маколей Калкин

ren.tv

Американского актера Маколея Калкина, ставшего известным после фильма "Один дома", арестовали в США в в 2004 году по обвинению в хранении наркотиков.

У актера, чья карьера не задалась из-за пагубных пристрастий, нашли марихуану и различные медицинские препараты без рецепта. В 2012-м он совершил попытку суицида. Затем пришел в себя, завязал с разрушительным образом жизни и лишь иногда мелькает в новостях.

Кэмерон Дуглас

HELLO

Сыну голливудского актера Майкла Дугласа не повезло – он семь лет провел за решеткой за хранение кокаина. Теперь звездный отпрыск ведет порядочный образ жизни и вызывает у отца лишь гордость. Недавно у Кэмерона появилась дочь.

Мик Джаггер

ren.tv

Сэр Мик Джаггер из The Rolling Stones в свои 76 лет ведет размеренный и здоровый образ жизни, отрываясь разве что на своих концертах. В его бурной рок-н-ролльной молодости были неоднократные приводы за хранение и употребление наркотиков.

В 1998 году музыкант заявил, что, если раньше в его жизни на первом месте стоял секс, теперь там наркотики. После этого он решил завязать с нехорошими веществами.

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