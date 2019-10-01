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1 октября • обновлено в 16:28
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"Плюет на постулаты церкви!" Священник сделал скандальное заявление о болезни Заворотнюк

4.1т Читать материал на украинском

Стремительное развитие рака мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, к которой звезда сериала "Моя прекрасная няня" прибегла в 2018 году.

К такому выводу пришел глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов, сделав комментарий по поводу болезни артистки изданию "Дни.ру".

"Процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. – Ред.) неприемлема и противоречит канонам церкви. Естественный путь размножения нарушать нельзя! Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь – ЭКО", – сказал он.

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По словам главы патриаршей комиссии, самое страшное делают не один эмбрион, а сразу несколько.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

twnews.co

"Затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь! О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить", – добавил священник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес рак болезнь церковь слухи
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Raider Raider
Raider Raider
Ааа , разжиревшая , охр#невшая церковь , еще что то пытается вонять? Понацепляли золотые мусорные урны на голову , с ног до головы рыжьем обвешались ,и кого то это мурло пытается обвинить в том что произошло? Дмитрий Смирнов иди нах#й ты и твоя религия которая тебе все это позволяет. Хвала Одину.
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