"Плюет на постулаты церкви!" Священник сделал скандальное заявление о болезни Заворотнюк

Стремительное развитие рака мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк могла спровоцировать процедура ЭКО, к которой звезда сериала "Моя прекрасная няня" прибегла в 2018 году.
К такому выводу пришел глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Дмитрий Смирнов, сделав комментарий по поводу болезни артистки изданию "Дни.ру".
"Процедура ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение. – Ред.) неприемлема и противоречит канонам церкви. Естественный путь размножения нарушать нельзя! Да, порой Господь лишает пару шансов стать мамой и папой. Но что мешает взять малыша из детского дома? Однако они выбирают обходной путь – ЭКО", – сказал он.
По словам главы патриаршей комиссии, самое страшное делают не один эмбрион, а сразу несколько.
Анастасия Заворотнюк
twnews.co
"Затем ненужные просто убивают. Но ведь там уже зародилась жизнь! О какой духовности тут идет речь? Люди плюют на постулаты церкви, а затем решают крестить", – добавил священник.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!