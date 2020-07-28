Отец Меган Маркл сделал скандальное заявление: призвал их с Гарри "не ныть"

Отец герцогини Сассекской Меган Маркл Томас сделал скандальное заявление о своей дочери и ее супруге принце Гарри.

Он указал, что ему не нравится человек, в "которого превратилась его дочь" и посоветовал им с Гарри "поменьше ныть", ведь в настоящее время всем живется нелегко. Об этом пишет The Sun.

Отец Маркл таким образом прокомментировал факты, изложенные в книге "В поисках свободы. Гарри, Меган и создание современной королевской семьи". 76-летний Томас Маркл, с которым Меган оборвала все контакты после своей свадьбы с принцем, заявил, что любит свою дочь, но ему "не нравится то, кем она стала". Он также отметил, что в книге, в которой история Меган и Гарри подается в выгодном для них свете, его дочь и зять на всех жалуются.

Меган Маркл с отцом The Sun

"Сейчас самое худшее время для нытья", – подчеркнул Томас Маркл, напомнив о людях, страдающих от пандемии коронавируса.

Отметим, в биографии принца и бывшей актрисы утверждается, что для Меган стало большим ударом сотрудничество отца с папарацци, предложившими ему сделать серию постановочных снимков для улучшения его имиджа. Тогда британская пресса обвинила Томаса в попытке нажиться на будущем родстве с королевской семьей. У него произошел сердечный приступ, приехать в Великобританию на свадьбу дочери он не смог. К алтарю актрису, вопреки традициям, вел отец жениха – принц Чарльз.

Меган и Томас Маркл TK Media

В книге, которая выйдет в продажу 11 августа, говорится, что Томас солгал Меган, когда она спрашивала, вступал ли он в сговор с папарацци или же является их жертвой. А также, что Маркла якобы уговорила договориться с фотографами его старшая дочь Саманта, единокровная сестра Меган. Полученную прибыль они с отцом разделили.

Сюрпризом для Томаса стало также то, что Меган и Гарри отказались от предложения дворца оказать помощь мистеру Марклу, защитив его от нежелательного внимания СМИ.

"То, что королевская семья советовала им помочь мне, а они отказались, просто невероятная новость", — сказал американец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее адвокаты герцогов Сассекских обнародовали личную переписку принца Гарри и Меган Маркл с ее отцом Томасом, которая состоялась за несколько дней до свадьбы пары.