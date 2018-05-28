Остался без дорогих костюмов: Киркорова обокрали на концерте в России

Российского певца Филиппа Киркорова бокрали на концерте в Подмосковье.

ЧП произошло на гастролях артиста в Павлове - ночью неизвестные вскрыли фуру с атрибутикой шоу "Я", и на утро звезда не досчиталась дорогостоящих концертных костюмов, сообщает телеграм-канал SUPER.

Директор Киркорова незамедлительно обратился в полицию. В заявлении в ОВД "Павловское" обозначен перечень пропавшего - среди украденного 8 нарядов, в которых проходили репетиции номеров к обновленному шоу "Я+R. Второе Я", премьеру которого Киркоров запланировал 25 декабря в "Олимпийском". Общий ущерб украденного - 11 тысяч долларов.

В данный момент полицией проводится проверка по факту происшествия с фурой Киркорова в Павлове.

SUPER

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Киркоров оказался под шквалом критики в соцсети, похваставшись эксклюзивным вызывающим нарядом, который получил в подарок от известного бренда в Португалии.