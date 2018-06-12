Основатель Pixar и директор Disney покинет студии из-за секс-скандала

Основатель студии Pixar и креативный директор Walt Disney Animation Джон Ласеттер, создатель популярных анимационных картин "История Игрушек" и "Тачки" покинет студии из-за обвинений в сексуальном домогательстве.

Как сообщает Hollywood Reporter, в ноябре 2017 года экс-коллега Ласеттера, сценаристка мультфильма "История Игрушек-4" Рашида Джонс, обвинила его в сексуальных домогательствах. По ее словам, режиссер хватал женщину за тело, целовал и комментировал ее внешний вид и фигуру.

Насколько известно, из-за развратного поведения Лассетера девушка покинула проект "История Игрушек". Вместе с Джонс ушел и ее соавтор Уилл МакКормак.

Отмечается, что руководители студии Disney знали о проделках режиссера, из-за чего называли его "13-летним ребенком", за которым нужен постоянный присмотр. Наряду с этим коллеги признавали, что Ласеттер - "гений и сердце" студий.

Однако в последнее время в коллективе все чаще стали возникать призывы к увольнению Лассетера из-за его поведения, что и привело к окончательному решению студий. До 31 декабря 2018 года режиссер останется в компаниях, но только в качестве консультанта. По завершении этого срока его окончательно уволят.

Кто заменит в студиях Джона Ласеттера, на данный момент не известно.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, иллюзиониста Дэвида Копперфильда обвинили в секс-домогательствах к несовершеннолетней.