Орбакайте – мать детей Пугачевой? СМИ отличились "горячей сенсацией"

Донором яйцеклеток для звездной четы Аллы Пугачевой и Максима Галкина могла стать родная дочь примадонны Кристина Орбакайте.

Такую "сенсацию" обнародовало российское издание VladTime.ru. "Это подтверждается фактом суррогатного материнства, отсутствием у Аллы возможности пожертвовать яйцеклетку, а также доверительными отношения между матерью и дочерью и внешней схожестью Лизы с Кристиной", - сказано в статье.

Лига Пугачева и Кристина Орбакайте vladtime.ru

По рассказам Пугачевой, в 46 лет она тщательно пыталась забеременеть с помощью процедуры ЭКО, в результате чего у нее остались лишние яйцеклетки, которые она и решила заморозить, на тот случай, если они пригодятся ей в будущем.

Отмечается, что все эти годы, начиная с 1996 года они хранились в заморозке, а в 2012 их якобы благополучно использовали.

"Сенсация" о Пугачевой Сплетник

"Это конечно вполне удобно, вот только не совсем правдоподобно, ведь практику заморозки яйцеклеток стали использовать только около 7 лет назад, да и за более, чем пятнадцатилетний период заморозки яйцеклетки могли утратить все свои необходимые для зачатия свойства", - сказано в материале.

"Сенсация" о Пугачевой ХОЧУ.ua

"Сенсация" о Пугачевой viva.ua

Издание считает, что вполне правдоподобным вариантом может быть то, что донором для Пугачевой стала ее дочь - Кристина Орбакайте.

"Вполне вероятен такой исход событий, ведь именно после 2012 года между матерью и дочерью отношения стали особенно доверительными. Многие из окружения семьи Аллы Борисовны отмечали, насколько Лизонька похожа на Кристину. Даже подозрительно, ведь она будто маленькая копия Орбакайте", - пишет издание.

"Сенсация" о Пугачевой VistaNews.ru

"Сенсация" о Пугачевой vladtime.ru

Отмечается, что якобы с помощью предоставления своей яйцеклетки Орбакайте могла использовать последний шанс наладить слегка натянутые отношения с матерью.

Лиза Пугачева Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруг примадонны российской и советской эстрады Аллы Пугачевой, шоумен Максим Галкин показал видео с маленькой дочкой Елизаветой, которое вызвало ажиотаж в сети. Так, на ролике 5-летняя Лиза качается на качели, а на фоне ей поет Алла Пугачева песню "Куда уходит детство".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!