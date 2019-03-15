''Оплодотворили, как лошадь'': экс-жена Джексона сделала громкое заявление

Экс-супруга поп-певца Майкла Джексона Дебби Роу, родившая "королю" двоих детей, призналась, что никогда не имела интимной близости со знаменитым супругом.

Об этом вторая жена певца рассказала журналистам британского The Sun, указав на то, что ее использовали в качестве сосуда, "оплодотворили, как лошадь". К тому же нет никаких подтверждений, что сперма принадлежала именно Джексону.

Фото: thesun.co.uk

На момент свадьбы с медсестрой Дебби Роу певцу было 38 лет, ей — 37. Тогда Джексон только развелся со своей первой супругой Лизой Пресли и очень хотел иметь детей.

На фоне вспыхнувших скандалов после выхода документального фильма HBO "Покидая Неверленд", который обвиняет Джексона в педофилии, прояснились новые подробности его личной жизни. Так, вторая жена артиста заявила, что у них никогда не было интимной близости. При этом за три года брака супруги обзавелись двумя детьми.

Фото: thesun.co.uk

Роу заявила журналистам, что Джексон использовал ее лишь в качестве "сосуда" — ее оплодотворили искусственно. "Они оплодотворили меня, как осеменяют лошадей. Это был технический процесс", — рассказала она.

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При этом Роу не исключает, что отцом детей может быть вовсе не Джексон, предполагая, что использовалась донорская сперма. Ведь у сына и дочки поп-легенды — светлая кожа и русые волосы.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Роу и Джексон познакомились, когда женщина работала в дерматологической клинике. По словам Дебби, певец был "одиноким, разведенным, и хотел детей". Она же захотела сделать его счастливым и согласилась родить.

Как сообщал OBOZREVATEL, фильм о Майкле Джексоне повествует о показаниях двух предполагаемых жертв певца — Уэйда Робсона и Джеймса Сэйфчака, которым сейчас около 30 лет. Они рассказали о насилии, пережитом в особняке музыканта, который тот называл "Неверленд".

Сейфчак, которому на тот момент было 10 лет, рассказал, что имел интимные отношения со знаменитым певцом, и даже "пребывал с ним в фиктивном браке".

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