"Она наркоманка, обдолбаная ездила": в сети накинулись на продающую авто Бочкареву

Российская актриса Наталья Бочкарева после лишения прав в связи со скандалом с кокаином продает свой автомобиль Cadillac Escalade.

Она называет его "легендарным", поскольку именно в этой машине ее остановили правоохранители.

Отмечается, что известная ролью Даши Букиной актриса отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, в связи с чем суд решил лишить ее водительских прав сроком на 20 месяцев.

Кроме того, Бочкарева должна заплатить еще и 30 тысяч рублей (около 12 тысяч гривен) штрафа.

По словам актрисы, теперь ее любимое авто "скучает без дела", и потому она его продает.

Интересно, что, по последним данным, Cadillac Escalade минимум трижды попадал в ДТП, а на Бочкареву составляли уже около 70 протоколов о нарушении ПДД.

Стоит заметить, что такое положение дел вызвало активную критику в сети.

"Так она наркоманка, обдолбанная ездила", - среди прочего, пишут в комментариях.

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