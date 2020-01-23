"Она наркоманка, обдолбаная ездила": в сети накинулись на продающую авто Бочкареву

Российская актриса Наталья Бочкарева после лишения прав в связи со скандалом с кокаином продает свой автомобиль Cadillac Escalade.
Она называет его "легендарным", поскольку именно в этой машине ее остановили правоохранители.
Отмечается, что известная ролью Даши Букиной актриса отказалась проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, в связи с чем суд решил лишить ее водительских прав сроком на 20 месяцев.
Кроме того, Бочкарева должна заплатить еще и 30 тысяч рублей (около 12 тысяч гривен) штрафа.
По словам актрисы, теперь ее любимое авто "скучает без дела", и потому она его продает.
Друзья, вы знаете, я тут подумала, а ведь на заднем сидении ездить не так уж и плохо😏 Оказывается, очень много вопросов и текущих дел можно решать в дороге, когда ты не драйвер😎 ⠀ Кстати! Кадиллак то мой так до сих пор и стоит бесхозный. Сегодня окончательно решила продавать своего любимого, я бы сказала даже саааамого любимого, "коня"🥰 Жалко, что скучает без дела🤷🏻♀️ Ему нужен хозяин☝🏼 ⠀ Поэтому, если кто-нибудь из вас желает приобрести, теперь уже легендарный☝🏼😂 Кадиллак, пишите в директ либо звоните по номеру телефона, указанному в моем профиле. Ключи передам лично и даже открыточку подпишу😜 Удачи!✊🏼💋 ——— #натальябочкарева #бочкарева #кадиллакбочкаревой #бочкаревакадиллак #легендарныйкадиллак #кадиллак #cadillac #cadillacescalade #nataliabochkareva #bochkareva
Интересно, что, по последним данным, Cadillac Escalade минимум трижды попадал в ДТП, а на Бочкареву составляли уже около 70 протоколов о нарушении ПДД.
Стоит заметить, что такое положение дел вызвало активную критику в сети.
"Так она наркоманка, обдолбанная ездила", - среди прочего, пишут в комментариях.
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