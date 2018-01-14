"Он совершенство": секс-символ "Дома-2" засекли со звездой "Манчестер Юнайтед"

Экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня была замечена в одном из ресторанов за ужином со звездой футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", бельгийцем Маруаном Феллайни.

Соответствующее фото появилось на странице Bonyathebest в Instagram.

Женщина уже заявляла, что у неё есть новый кавалер, который дарит дорогие подарки её дочери и является настоящим "совершенством". В ноябре прошлого года Боня фотографировалась в форме МЮ.

В феврале 2017 стало известно о расставании Бони с гражданским мужем Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера.

Как писал "Обозреватель", Боня показала все свои голые прелести на пляже в Майами.