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"Он совершенство": секс-символ "Дома-2" засекли со звездой "Манчестер Юнайтед"

2.2тЧитать новость на украинском

Экс-участница российского телешоу "Дом-2" Виктория Боня была замечена в одном из ресторанов за ужином со звездой футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", бельгийцем Маруаном Феллайни.

Соответствующее фото появилось на странице Bonyathebest в Instagram.

Женщина уже заявляла, что у неё есть новый кавалер, который дарит дорогие подарки её дочери и является настоящим "совершенством". В ноябре прошлого года Боня фотографировалась в форме МЮ.

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В феврале 2017 стало известно о расставании Бони с гражданским мужем Алексом Смерфитом, сыном ирландского миллиардера.

Как писал "Обозреватель", Боня показала все свои голые прелести на пляже в Майами.

Персона
Виктория Боня
Место
АнглияМанчестер
Объекты
ФК Манчестер ЮнайтедДом-2
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