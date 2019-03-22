''Он - гей!'' Топ-ведущий росТВ попал в секс-скандал из-за Началовой

Российский телеведущий Дмитрий Борисов, сменивший на проекте "Пусть говорят" Андрея Малахова - гей и уже восемь лет спит с актером и звездой телевизионных реклам Василием Ракшей.

Об этом на личной странице в Facebook написал пользователь Алексей Мирный, приятель российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в этом месяце после продолжительной борьбы за жизнь. Раскрыть тайну ведущего росТВ Мирый решил, обозлившись из-за "перемывания костей" артистки в эфире "Пусть говорят".

Василий Ракша и Дмитрий Борисов Фото: facebook.com

Об этом успели написать такие мэтры желтой прессы, как Экспресс-газета и Дни.ру, но после звонков с "Первого канала" и настойчивых просьб об удалении этих статей издания потерли информацию о мужеложстве любимчика миллионов женщин, смотрящих "Первый канал". Но в кэше-то статьи остались, ребят, если удаляете, то делайте это грамотно.

"В день похорон Юли Началовой Дима Борисов наводит на тему алкоголизма певицы на "Первом канале" и смакует ее болезни. Дима, если Юля и прибухивала и тщательно это скрывала, как и все свои болячки, то это точно не твое собачье дело. Давай ты не будешь лезть, а мы не будем никому рассказывать, что ты спишь уже 8 лет со звездой канала "Дисней" и чипсов Лейз Васей Ракшой", - написал в гневе Мирный.

Как сообщает Telegram-канал "Медиатехнолог", эту новость тут же разнесли крупнейшие таблоиды России, однако после звонков с "Первого канала" и настойчивых просьб об удалении этих статей издания "потерли" информацию о Борисове и его партнере.

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В свою очередь, канал "Только никому..." пишет, что о нетрадиционной ориентации Борисова, который тщательно скрывает свою личную жизнь, стало известно еще несколько лет назад.

В сети распространились совместные фотографии Дмитрия Борисова и Василия Ракши. Сам телеведущий пока эту ситуацию не комментирует.

Напомним, 38-летняя Юлия Началова последнее время пребывала в крайне тяжелом состоянии. В начале марта стало известно о ее плохом самочувствии, а уже 11 числа она была госпитализирована в реанимацию с критически высоким уровнем сахара в крови. Вместе с этим возникли и другие осложнения, среди которых пневмония, сепсис и гангрена.

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