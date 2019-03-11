''Очень бесят!'' Муж Тодоренко пришел в ярость из-за успехов Лазарева и жены

Российский певец Влад Топалов гневно высказался об успехах его супруги, телеведущей Регины Тодоренко, и друга, коллеги по группе SMASH!! Сергея Лазарева.

У обоих, как отметил Топалов в Instagram, на прошлой неделе состоялись громкие премьеры: Тодоренко представила свежий выпуск авторского шоу, Лазарев — песню для Евровидения-2019, а о нем тем временем забыли.

"Ниче так у меня жена и друг! Ребята мощные! Одна греет одно место на солнце, другой вообще пропал! При чем, понятно, оба были заняты большими делами! У одной вышел новый сезон ее шоу. Которое, кстати, снимаем теперь в нашей квартире, так как сына я не разрешаю таскать по павильонам. У другого вышел космический клип и песня!" — указал он.

По словам Топалова, все это очень его разозлило.

"Все это не было бы проблемой, если бы хоть одна из этих сволочей прислала мне хоть один тизер, хоть одну ссылку, хоть один видос для всех этих свайпов, @....яйпов. Я ж тоже хочу выложить там, поддержать, похвастаться, поделиться. Но нет! Эти господа вообще про меня забыли и все занимаются своими делами! И они меня этим очень бесят! 2 день прошу что у одной, что у другого! Нет! Не нужны им мы с вами! Ну и хрен с ними!" — заключил топалов.

Далее в своем посте Топалов отметил, что все вышесказанное, конечно же, шутка. Однако подписчики певца усмотрели в его словах искренний гнев и даже зависть.

"В каждой шутке, как говорится… ", "Конечно, ему досадно. Он дома сидит с гитарой", "Влад, будет и на вашей улице праздник, потерпите", — указали в комментариях под постом Топалова.

Как писал ранее OBOZREVATEL, певец Сергей Лазарев прокомментировал острую критику его песни Scream для Евровидения-2019, после презентации которой лишился первого места в рейтингах букмекеров.

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