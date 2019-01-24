''Нужно вырезать опухоль'': беременную Маркл жестко оскорбили в королевской семье

Американское печатное издание Globe сообщило об утечке электронной переписки, исходящей с "наивысшего уровня в Букингемском дворце". В письмах приближенные к королеве Елизавете II лица жестко оскорбляют жену принца Гарри, герцогиню Сассекскую Меган Маркл.

Автор посланий (как и адресат), по версии журнала, "являются членами внутреннего круга королевы Елизаветы". В письме Меган Маркл сравнивают с "раковой опухолью" и призывают избавиться от нее, цитирует слова журнала издание New Idea.

"Это ужасно! Ее оскорбительное поведение, неконтролируемые траты, неблаговидные семейные связи и неповиновение требуют соответствующей реакции от монархии… Раковую опухоль необходимо вырезать как можно скорее и без лишних драм", — якобы говорится в перехваченном письме.

Меган Маркл и принц Гарри Instagram @kensingtonroyal

Инсайдеры издания отметили, что даже у королевы, которая ранее поддерживала Меган, лопнуло терпение.

"Ее Величество рассматривает жену Гарри, как жадную охотницу за золотом. Она приказала дать Меган то, чего она хочет — денег", – пишет Globe.

Обложка Globe с Меган Маркл New Idea

Якобы герцогине Сассекской предлагают одобренное Елизаветой бракоразводное соглашение на 37 миллионов долларов, а также титул для ее будущего ребенка, но не для нее самой. Бывшей актрисе надлежит вернуться в США, а ребенка будут воспитывать в Великобритании. В свою очередь, по версии американских СМИ, принц Гарри заявил, что развод с Меган возможен "только через его труп".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее британские СМИ назвали пол и имя будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. По версии прессы, герцогиня родит девочку, которую назовут Дианой в честь знаменитой матери принца.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram